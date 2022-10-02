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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Hatayspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 8.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Gradel'in en direğe ortaladığı topu Yatabare kafası ile tamamlamak istedi. Top az farkla dışarı çıktı.


14. dakikada Kerim'in pasında altıpas çizgisi önünde topla buluşan El Kaabi topu ağlarla buluşturdu. 0-1


20. dakikada Kerim'in ön direğe ortaladığı topu El Kaabi kafasıyla düzeltti. Bertuğ topu ağlarla buluşturdu. 0-2


23. dakikada Gradel'in ortaladığı topu Ulvestad Erdoğan'a gönderdi. Erdoğan kafa vuruşu ile takımının ilk gölünü kaydetti. 1-2


32. dakikada Keita'nın sağ çaprazdan uzun şutunda kaleci Erce topu çıkartmayı başardı.


42. dakikada sarı kart gören Riberio hakeme itiraz edince bu kez kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hatayspor oyunda 10 kişi kaldı.



Stat: Sivas Yeni 4 Eylül


Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalçık, Murat Altan


Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Appindangoye, Erdoğan, Uğur, Ulvestad, Keita, Robin, Sabi'a, Yatabare, Gradel


Yedekler: Muammer, Murat, Njie, Alaattin, Charisis, Angielski, Hakan, Caner, Kaan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Hatayspor: Erce, Kerim, Vranhes, Burak, Kaan, Rebeiro, Boudjemaa, Onur, Lobjanizdze, El Kaabi, Bertuğ


Yedekler: Abdullah, Musa, Louis, Rayane, Recep, Muhammed, Varga, Adekugbe, Andrade, Sadık


Teknik Direktör: Volkan Demirel


Goller: Erdoğan (dk. 23)(Sivasspor), El Kaabi (dk. 14), Bertuğ (dk. 20) (Hatayspor)


Kırmızı kart: Riberio (dk. 42) (Hatayspor)

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