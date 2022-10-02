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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Hatayspor: 2 (Maç sonu)

Spor Toto Süper Lig’in 8.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Erdoğan'ın ortasında Burak topu kafası ile çıkartmak istedi. Top az farkla kornere çıktı.


57. dakikada Uğur'un ceza sahası içerisine yaptığı ortasında kaleci Erce topu kontrol etti.


63. dakikada Gradel topu kale çizgisi önündeki Robin'e gönderdi. Robin'in vuruşunda Erce topu çıkartmayı başardı.


79. dakikada Erdoğan'un ceza sahası dışından kullandığı sert şutta kaleci Erce topu uzaklaştırmayı başardı.



Stat: Sivas Yeni 4 Eylül


Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalçık, Murat Altan


Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Appindangoye (Njie dk. 58), Erdoğan, Uğur (Alaattin dk. 77), Ulvestad (Hakan dk. 58), Keita (Angielski dk. 71), Robin, Sabi'a, Yatabare, Gradel


Yedekler: Muammer, Murat, Charisis, Caner, Kaan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Hatayspor: Erce, Kerim (Sadık dk. 77), Vranhes, Burak, Kaan (Andrade dk. 88 ?), Rebeiro, Boudjemaa (Rayane dk. 66), Onur, Lobjanizdze (Louis dk. 77), El Kaabi, Bertuğ (Varga dk. 46)


Yedekler: Abdullah, Musa, Recep, Muhammed, Adekugbe


Teknik Direktör: Volkan Demirel


Goller: Erdoğan (dk. 23) (Sivasspor), El Kaabi (dk. 14), Bertuğ (dk. 20) (Hatayspor)


Kırmızı kart: Riberio (dk. 42) (Hatayspor)


Sarı Kartlar: Yatabare (Sivasspor), Kaan, Vranjes, Erce (Hatayspor)

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