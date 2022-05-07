Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 36.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Müsabaka Kasımpaşa'nın 3-1'lik galibiyeti ile sona erdi.
47. dakikada Sivasspor savunmadan uzun top ile çıkmak istedi. Koray'ın uzun pası kaleci Erdem'de kaldı.
58. dakikada Hajradinovic'in sağ köşeye vurduğu şutu direkten döndü. Dönen topla penaltı noktasında Evren Eren Elmalı buluştu. Evren'ın şutu fileleri havalandırdı. 0-1
73. dakikada Valentin Eysseric'in ceza sahası dışından serbest vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
77 dakikada topla buluşan Umut Bozok'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
90. dakikada topla buluşan Jorge Felix'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu 1-3
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna
Sivasspor: Muammer, Koray (Gradel dk. 74), Goutas, Camara, Ziya, Özkan, Cofie (Ulvestad dk. 66), Kayode, Sefa (Erodoğan Yeşilyurt dk. 66), Kerem ( Felix dk. 65), Yatabare (Moussa dk. 78.)
Yedekler: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Gradel, Konate, Hakan Arslan, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 83 ?), Donk, Bruma, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Rayan dk. 59), Eysseric, Fall (Ahmet Emin dk. 74) , Mabil (Umut Bozok dk. 59), Hajradinovic, Muleka
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Harun Tekin, Travnik, Ouanes, Brecka, Tunay Torun
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Evren Eren Elmalı (dk. 58), Eysseric (dk. 73), Umut Bozok (dk. 77) (Kasımpaşa), Felix (dk. 90) (Sivasspor)
Sarı kart: Erdoğan, Jorge Felix (Sivaspor), Doğucan, Mehmet Fevzi Yıldırım (Kasımpaşa)