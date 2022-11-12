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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


6. dakikada Yatabare kale çizgisinin sağından sert bir şutla kaleyi hedef aldı. Defans topu çıkartmayı başardı.


16. dakikada Geraldo'nun ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut kaleyi hedef aldı, şutunda top az farkla dışarı çıktı.


27. dakikada Avounou, Allyson'dan kazandığı topla sağ kanattan ceza sahasına girdi. Şutunda Caner'e çarpan top ağlarla buluştu. 0-1


31. dakikada Gradel'in ortasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Yatabare, topu ağlarla buluşturmayı başardı. 1-1



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Tuna, İbrahim Bozbey


Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Erdoğan, Ziya, Robin, Ulvestad, N'jie, Sabia, Gradel, Yatabare


Yedekler: Muammer, Uğur, Camara, Charisis, Angielski, Musa, Keita, Hakan, Özkan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Serkan, Sackey, Avounou, Geraldo, Umut, Valle


Yedekler: Anıl, Lenjani, Mustafa, Gheorghe, Metehan, Onur Ayık, Oğuz, Bettaieb, Mrsic, Kartal


Teknik Direktör: Recep Uçar


Goller: Yatabare (dk. 31) (Sivasspor), Avounou (dk. 27) (Ümraniyespor)


Sarı kart: Sabia (Sivasspor)

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