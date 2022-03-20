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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, Altay'ı konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Gradel ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan ortasında Topa yükseler Sefa'nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.


54. dakikada Pinares'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Rodriguez'in yerden şutunda top ağlara gitti. 0-1


72. dakikada Caner'in penaltı noktasından ortalığı topu Gradel kafası ile Kayode'nin önüne indirdi. Kayode'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.


78. dakikada ceza sahası içerisinde Goutas'ın pasında Kayode topu ağlarla buluşturdu. İkinci kez ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı. Ancak itirazlar üzerine VAR'a gidildi. VAR incelemesinin ardından Sivasspor eşitliği yakaladı. 1-1


90+2. dakikada kaleci Ali Şaşal'ın uzun pasında rakip ceza yayı üzerinde topla buluşan Yatabare'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç


Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Ziya (Uğur dk. 34), Ahmet, Caner, Hakan, Sefa (Moussa dk.59), Ulvestad (Yatabare dk. 76), Fajr (Kerem dk. 59), Gradel, Kayode


Yedekler: Muammer, Appindangoye, Cofie, Felix, Camara, Özkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Altay: Lis, İbrahim, Murat, Cebrail, Naderi (Kazımcan dk. 71), Thaciano, Kappel Eren dk. 85 ?), Poko, Pinares (Rayan dk. 71), Rodriguez (Ceyhun dk. 89 ?), Paixao (Zeki dk. 71)


Yedekler: Cihan, Tolga, Tugay, Efe, Özgür


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Goller: Kayode (dk. 78), Yatabare (dk. 90+2) (Sivasspor), Rodriguez (dk. 54) (Altay)


Sarı kartlar: Fajr (Sivasspor), Ceyhun, Poko (Altay)

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