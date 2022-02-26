Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonu)

Spor Toto Süper Lig’in 27.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırladı. Müsabaka Beşiktaş'ın 2-3 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Fajr'ın köşe vurusunda ceza sahası içerisindeki Camara kafası ile dokundu top üstten auta çıktı.
62. dakikada Fajr'ın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Caner topu kafası ile kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.
73. dakikada Hakan elle oynadığı gerekçesi ile Hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Batshuayi'nin kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 1-3
78. dakikada Ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya sert bir şutla kaleyi hedef aldı, kaleci Muammer golü önledi.
79. dakikada Ghezzal ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan topu uzun bir şutla kaleye göndermek istedi. Top direği yalayıp dışarı çıktı.
86. dakikada Souza elle oynadığı gerekçesi ile Saka penaltı noktasını gösterdi. Fajr'ın penaltı atışında top ağlarla buluştu. 2-3
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Sarper Barış Saka, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay
Sivasspor: Muammer, Goutas, Camara (Moussa dk. 83 ?), Caner, Uğur, Hakan, Cofie (Kerem dk. 76), Fajr, Erdoğan, Yatabare, Henrique (Kayode dk. 70)
Yedekler: Ali Şaşal, Appindangoye, Sefa, Garcia, Koray, Ziya, Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Montero, Rosier, Umut, Necip (Souza dk. 57), Atiba, Ghezzal, Alex (Güven dk. 68), Kenan, Batshuayi (Can dk. 90 ?)
Yedekler: Emre, Rubio, Gökhan, Kerem, Serdar, Emirhan, Demir
Teknik direktör: Önder Karaveli
Goller: Yatabare (dk. 26), Fajr (dk. 86 pen.), (Sivasspor) Batshuayi (dk. 12 ve dk. 72 pen.), Ghezzal (dk. 43) (Beşiktaş)
Sarı kart: Welinton, Atiba, Ersin (Beşiktaş)