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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 2 - Ümraniyespor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, Ümraniyespor'u ağırladı. Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada N'jie'nin pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Gradel kaleyi hedef aldı. Kaleci Orkun topu çıkartmayı başardı.


52. dakikada Sabia'nın pasında N'jie kaleye yakın bir noktadan şutunu çekti. Kaleci Orkun ayağıyla topu çıkarttı.


59. dakikada Sabia'nın pasında penaltı noktasında topla buluşan N'jie uzun ve sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 2-1


63. dakikada Gradel'in pasında kale önündeki Sabia topla buluştu. Topu kaleye göndermek istese de defans tehlikeli önledi.


79. dakikada Gradel'in ceza sahası yayının gerisinden kullandığı uzun şutta defansı geçen top kaleci Orkun'un kucağında kaldı.


83. dakikada Ziya'nın elle oynadığı gerekçesiyle VAR'a gidildi. Çıkan sonuca göre Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Mrsic'in kullandığı penaltı atışında kaleci Ali Şaşal yetersiz kaldı. 2-2



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Tuna, İbrahim Bozbey


Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Erdoğan, Ziya, Robin (Keita dk. 46), Ulvestad (Hakan dk. 46), N'jie, Sabia, Gradel (Musa dk. 90 ?), Yatabare


Yedekler: Muammer, Uğur, Camara, Charisis, Angielski, Özkan, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar (Onur Ayık dk. 70), Serkan (Kartal dk. 70), Sackey, Avounou (Metehan dk. 76), Geraldo (Mrsic dk. 76), Umut, Valle (Bettaieb dk. 60)


Yedekler: Anıl, Lenjani, Mustafa, Gheorghe, Oğuz,


Teknik Direktör: Recep Uçar


Goller: Yatabare (dk. 31) N'jie (dk. 59)(Sivasspor), Avounou (dk. 27), Mrsic (dk. 83 pen.)(Ümraniyespor)


Sarı kart: Sabia (Sivasspor)

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