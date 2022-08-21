İhlas Haber Ajansı

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SRC sınavında 5 joker yakayı ele verdi

Sivas’ta gerçekleştirilen SRC sınavında başkasının yerine sınava girmeye çalışan 5 şahıs sıkı denetimler sayesinde yakayı ele verdi.

Sivas'ta gerçekleştirilen SRC sınavında başkasının yerine sınava girmeye çalışan 5 şahıs sıkı denetimler sayesinde yakayı ele verdi.


Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları, SRC ve e-Sınav uygulamalarında başkasının yerine sınava girmeye çalışan kişilere göz açtırılmıyor. Sınavlarda gerçekleştirilen sıkı denetimler sayesinde SRC sınavına JOKER olarak girmeye çalışan 5 kişi tespit edildi. Sınav yetkilileri tarafından polis ekiplerine teslim edilen şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne götürüldü.

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