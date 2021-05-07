Starlink uyduları Sivas semalarında görüntülendi

Elon Musk'ın geliştirdiği Starlink uyduları Sivas semalarında da görüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin birçok ilinde görüntülenen ve merak konusu olan Starlink uyduları Sivas semalarında da görüntülendi. Akşam saat 21.00 sıralarında Sivas'ın İmranlı ilçesinde de görüntülenen uydular Eren Özdal'ın dikkatinden kaçmadı. Uydu interneti erişimi sağlamak üzere uzaya gönderilen uyduların sıralı bir şekilde geçişi Özdal tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.