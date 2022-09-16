STSO 2023 yılında yapılacak etkinliğe talip oldu

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Mustafa Eken, İstanbul'da düzenlenen Sivas Günlerinde yaptığı konuşmada 2023 yılında yapılacak etkinliklere Sivas TSO ve SESOB olarak talip olduklarını söyledi.

Sivas Günleri'nde ana temanın Demirağ OSB olduğuna dikkat çeken Sivas TSO Başkanı Eken, “Bu sene ana tema Sivas Demirağ OSB yapmışlar. Bundan dolayı tüm Sivas iş dünyası adına platformumuza teşekkür ediyorum. Sivaslılar Gününde bu yıl ana tema Demirağ OSB. Hatırlarsanız geçen yıl teşvik konusuna inanıyoruz, Sivas'a verilecek demiştik. Cumhurbaşkanımız kararnameyi imzaladı ve Demirağ OSB cazibe merkezi çerçevesine alındı. 9 ayda 60'a yakın fabrikaya arsa tahsisi yaptık. 17 Bin kardeşimize istihdam ortamı sağladık. 10 milyar TL'lik yatırım gelmesini sağladık. Allah devletimizden razı olsun. Bu teşvik kararnamesi ile İç Anadolu'dan bir tek Sivas alındı biliyorsunuz. İç Anadolu'da altıncı bölge olan sadece Sivas'tır. Yanında lojistik köyü olan sadece Sivas var. İçinden ray sistemi geçen organize sanayi bölgesi sadece Sivas'ta var. Cumhurbaşkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Demirağ OSB'de 224 parsel var. Sivas'ın işsizliğini Demirağ OSB bitirecek. 1. organize sanayimizde yerimiz kalmadı. Oranın da cazibe merkezi çerçevesine alınması için Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkanımız hep birlikte uğraşıyoruz. Gemerek ve Şarkışla'da OSB var. Onlarında yine cazibe merkezine alınması için uğraşıyoruz el birliğiyle çalışıyoruz. Sivas'ta fabrikalar açıyoruz. İstanbul'dan Sivas'a göç alacağız. İstanbul'da işsizlik var değil mi? Sivas'a gelecekler, Sivas'ta iş yapacaklar. Sivas'ın nüfusunu artıracağız” diye konuştu.

“Sivas'ta birlik beraberlik var”

Sivas'ta birlik ve beraberliğin örnek düzeyde olduğunun altını çizen Başkan Eken, “Tüm Sivas burada. Sivas'ta birlik beraberlik var. Valimiz burada. Sayın Bakanımız burada. 5 milletvekilimiz burada. Parti ayrımı yok. Belediye başkanı burada. Tüm Sivaslı milletvekillerimiz burada. Sivas'ın birliği, beraberliği değil Türkiye'ye, dünyaya örnek olmuş durumda. Biz de iş dünyası olarak vergi veren istihdam sağlayan bir yapının başkanlığını yaptığım 8 bin 200 Sivas'ta üyesi olan Sivas TSO adına Sivas'a gelin, yatırım yapın diyorum. Biz; valimizle, belediye başkanımızla, odamızla yatırımcılarımızın emrinizdeyiz” dedi.

“Sivas'tan tırlara yükleyip Sivaslı bütün firmaları buraya getireceğiz”

Gelecek yıl yapılacak Sivas Günleri'ne SESOB ile TSO'nun talip olduğunu ifade eden Başkan Eken, “Ben Sayın İsmail Erdem başkanımdan rica ediyorum, bir daha ki sene buranın tüm organizesini Sivas Ticaret ve Sanayi Odamıza ki kıymetli Sivas Esnaf Odaları Birliği Başkanım Hakan Demirgil'de burada, birlikte bir organize yapalım. Sivas'tan tırlara yükleyip Sivaslı bütün firmaları buraya getireceğiz. Sözünü de buradan veriyorum. Burada Sivas'ın havasını almak lazım. Sivas'ı koklamak lazım. Sivas köftesini yerinde yemek lazım. Turşumuz var. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak coğrafi işaret belgesini aldık, katmer var. Yine Oda olarak coğrafi işaret tescilini aldık. Sivas Günlerine gelen bu kadar hemşerim, gerçekten Sivas'ın etini, Sivas'ın peynirini, Sivas'ın tereyağını yesin istiyoruz. Bu sene de çok güzel bir organize yapmışlar. Allah razı olsun kendilerinden. Gelecek yıl derlerse ki buyurun yapın bizde Sivaslı firmalarımızı buraya getiririz” şeklinde konuştu.