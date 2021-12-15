STSO Avrupa Yeşil Mutabakatını anlattı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın şirketlere getireceği yükümlükler konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından (STSO)10 Kasım 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın şirketlere getireceği yükümlükler konusunda üyeleri bilgilendirmek amacıyla 'Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Şirketlerimize Yükleyeceği Sorumlulukları Biliyor Musunuz?' toplantısı düzenlendi. Sivas TSO Meclis Salonunda yapılan toplantıya STSO Başkanı Mustafa Eken, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, sanayiciler ve SCÜ öğretim üyeleri katıldı.

“Anadolu'da ilke imza atmaktadır''

Programın açılış konuşmasını yapan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, “Bu anlaşma kapsamında 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının 1990 yılına kıyasla yüzde 55 azaltılması hedeflenmekte, anlaşma imza sahibi ülkeleri ciddi yükümlülük altına almaktadır. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak ülkemiz üretim ekosisteminde yer alan ihracatçı sanayi işletmelerimizi ve tedarikçileri, anlaşmanın genel koşulları, ihtimal yaptırımları ve işletmelerimizin üretmeleri gereken çözümlere dair konuların tartışılacağı etkinlikte bir araya getiriyoruz. Odamız, Türkiye'de sadece 4-5 büyük şehirde yapılan bu bilgilendirme toplantısını düzenleyerek Anadolu'da ilke imza atmaktadır. Bu bilgilendirme toplantısı sadece ihracat yapan firmalarımızı değil ihracat yapmayı düşünen firmalarımızı da ilgilendiriyor. Mutabakat kapsamında Türkiye'nin, AB ile işbirliğine devam edebilmesi için en fazla değişim ve dönüşüm geçirmesi beklenen tarım, elektronik, ambalaj, plastik, tekstil ve inşaat gibi sektörlerde düzenlemeleri iyi anlaması ve gelişmeleri takip etmesi gerekmektedir” dedi.

Programda katılımcılara Yeşil Mutabakat ve Şirketlerimize Getirdiği Yükümlülükler, Yeşil Ekonomi, Yeşil Sanayi, Şirketlere Öneriler, Şirketlerde Enerji Verimliliği ve Karbon Azaltım Yöntemleri konularıyla ilgili sunum yaparak sanayicilere bilgi verdi.