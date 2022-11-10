STSO Başkan Adayı Özdemir: “Birlikte yöneteceğiz ve birlikte başaracağız”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdemir, önceliklerinin Sivas olduğunu söyledi.

Zeki Özdemir, buluşmanın çok faydalı ve verimli olduğunu söyleyerek, “Hem seçim kampanyamızın değerlendirilmesi ve seçim sonrası eğer göreve gelirsek neler yapmamız gerektiği hakkında projelerimizin üzerinde nasıl bir çalışmalar yaptığımızın değerlendirmesi ışığı altında bir toplantı gerçekleştirdik. Çok faydalı ve verimli olduğunu düşünüyorum. Sivas için yapmamız gereken şeyleri bu tür gruplarla beraber değerlendirmek bizi birlikte bir bütün halinde hareket etmeye sevk ediyor. Zaten biz yola çıkarken de birlikte yöneteceğiz ve birlikte başaracağız mottosuyla yola çıkmıştık. Bunu yerine getirebilmek için bu tür toplantılarda bundan sonrada inşallah birlikte oluruz. Sivas'ın sorunlarını ve yapmamız gerekenleri değerlendiririz” dedi.

“Bu seçim; hiçbirimizin arkadaşlık, dostluk ve ahbaplık veya ticari ilişkilerimizi zedelememeli”

Bu seçim kampanyası, hiçbirimizin arkadaşlık, dostluk ve ahbaplık veya ticari ilişkilerimize zede vermemeli düşüncesiyle yola çıktık diyen Özdemir, “ Bu seçim kampanyası başladığımız gibi hiçbirimizin arkadaşlık, dostluk ve ahbaplık veya ticari ilişkilerimize zede vermemeli düşüncesiyle yola çıktık ve o düşünceyle seçim kampanyamızın sonuna geldik. İnşallah seçimimizi de bu şekilde sonlandırır bitiririz. Seçim bittiği gün birbirimizi hayırlı olsun dilekleriyle vedalaşırız. Bundan sonra Sivas'a çalışmalarımızı herkes kendi mecrasında devam eder düşüncesiyle yola çıktık sonuçlandırıyoruz. Ben seçime katılan arkadaşlara başarılar diliyorum” diye konuştu.