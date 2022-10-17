STSO Başkan Adayı Özdemir, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı Zeki Özdemir, yaklaşan oda seçimleri nedeniyle üye ziyaretlerine sürdürüyor. Başkan Adayı Özdemir, Emlakçılar ve Kooperatifler Grubu Meclis Üyesi Adayları, Yusuf Ziya Kurt ve Ahmet Korkmaz ile Sivas'ta faaliyet gösteren işletmeleri tek tek gezdi. Seçim çalışmaları çerçevesinde 21. Komite Emlakçılar ve Kooperatifler Grubu üyelerini ziyaret ederek desteklerini istedi. Kooperatif ve emlak sektöründe yaşanan daralmaların gündeme geldiği ziyaretlerde, emlak sektörünün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

"Biz sektörümüzün sorunlarını çözmek adına çalışmalar yapıyoruz"

Özdemir yapmış olduğu konuşmada; “İnsanların yatırımlarını değerlendirdiği en önemli sektörlerin başında emlak sektörü gelmektedir. Emlakçılık sektörü de inşaat sektörüne paralel olarak hızla büyüyen bir sektördür. Faaliyet gösteren işletmelerin ve çalışanların yetki belgesi alması ve denetim önemli. Biz sektörümüzün sorunlarını çözmek adına çalışmalar yapıyoruz, yapmaya da her zaman devam edeceğiz. Siz sektör temsilcilerinden gelen talepleri de çözmek adına ilgili mercilere iletmeye hazırız” dedi.