STSO Başkan Adayı Özdemir: “Koltuklar gelip geçici”

STSO Başkan adayı Zeki Özdemir, ASKON tarafından düzenlenen programa katıldı. Özel bir restoranda düzenlenen programda konuşan Özdemir, koltukların gelip geçici olduğunu söyledi.

Bu hizmetler sonucunda geriden gelen genç arkadaşlara bildiklerimizi ne kadar aktarabilirsek bizim kazancımız olur diyen Özdemir, “ Daha önce yol yürüdüğüm arkadaşlarımla, bir abilik pozisyonu ve rolünü üstlenerek, genç arkadaşlara tecrübelerimiz ve edinimlerimizi aktararak bu bayrağı onlara teslim edip yol yürümek gibi bir hedefimiz var. Koltuklar gelip geçici. Bu arada ne kadar hizmet edebilirsek bu hizmetler sonucunda geriden gelen genç arkadaşlara ne kadar bildiklerimizi aktarabilirsek bizim kazancımız olacak. Yola çıkarken önemli bir mottomuz daha vardı. Genç arkadaşlarla oluşmanın dışında birde kadın üyelerimizi artırmak gibi bir düşüncemiz vardı. Ama bunu tam gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşıyorum. Şu anda 2 tane kadın meclis üyesi kadın kardeşimiz var. Ama mutluluk şurasında, daha önceki dönemlerde bizim birden fazla hiç kadın meclis üyemiz olmamıştı. İnşallah başarılı olursak bu defa birden fazla kadın üyemiz ile bir meclis yapmayı ve bundan sonra olacak meclislerde de kadın adaylarımızı bunlardan cesaret alarak aday olmak için gayretli ve istek içerisinde olacaklarını düşünmemizde beni mutlu ediyor” dedi.

“Gençlerle beraber olmaktan elbette mutlu oluyoruz”

Özdemir, gençlerle beraber olmaktan mutlu olduklarını söyleyerek, “ Davetleri üzerinde bugün ASKON üyeleri ile bir araya geldik kendilerine teşekkür ediyorum. Seçim öncesinde türlü çalışmalarımızı türlü değişik platformlarda yapıyoruz. Bugünde ASKON'un misafiri olarak genelde gençlerle kurulu bir ekiple beraber olduk. Gençlerle beraber olmaktan elbette mutlu oluyoruz. Sivas'ın sorun ve dertleri ile ilgili seçim sonrasında neler yapabileceğimizle ilgili fikir alışverişinde bulunduk kendilerine bir kez daha çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ASKON Sivas Şube Başkanı Asaf Yaraş ise programın sohbet havasında gerçekleştiğini söyleyerek, “ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayımız Sayın Zeki Özdemir misafirimizdi. Öncelikle kendilerine davetimizi kırmayıp geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Biz bir iş adamları grubuyuz. Mevcut Ticaret Odası Başkanımız da aday, Pazartesi günü ASKON olarak onu misafir etmiştik. Kendisinin Sivas ile ilgili duyguları düşüncelerini mevcut başkan olarak yaptıkları icraatları ve bir sonraki dönemde seçilirse neler yapabileceklerini sorduk ve onların cevaplarını aldık. Bu akşamda misafirimiz Zeki beydi, Zeki beyinde inşallah seçilirse Sivas ile ilgili duygu düşüncelerini hayallerini ve hedeflerini kendisine sorduk. Arkadaşlarımızla bir sohbet havasında soru cevap gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.