STSO Başkanı Eken: "Sivas'ta 18 bin konut satışının önü açıldı"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, "Konut kredilerinde faiz oranlarının düşürülmesi piyasaları rahatlatacak ve 2020 yılında inşaat sektörünün önünü açacaktır" diyerek, faiz oranının düşmesinin kentte satışa hazır 18 bin konutun sahipleri için sevindirici olduğunu kaydetti.

Devlet bankalarının geçtiğimiz günlerde konut kredilerinde faiz oranını 1 puanın altına düşürmesi sektörde sevinçle karşılandı. Yüzde 1'in altına düşürülen ve 180 ay vade imkanı sağlayan düzenleme Sivas'ta satışa hazır 18 bin konut sahibini de sevindirdi.

Konu hakkında açıklama yapan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, faiz indirimini uzun zamandır beklediklerini belirterek, "Gerçekten 2 yıldır daraldık ve Türkiye'de 4 yıllık konut fazlalığı var. Sivas'ta 18 bin konut var. Müteahhit arkadaşlarımızın ellerindeki konutları eritmeleri için bir gelişme olması lazım. Faizlerde indirime gidilmesi lazım, inşaat maliyetlerinin düşmesi lazım. İnşaat maliyetleri yükselince daire fiyatları yükseldi, faizler arttı ve satışlar durdu" dedi.

Müteahhitlerin ellerindeki daireleri satamadığı gibi anlaşma yaptıkları arsa sahipleri ile de mahkemelik olduklarına dikkat çeken Mustafa Eken, "Türkiye bizim için önemli ama Sivas Bizim memleketimiz olduğu için daha da önemli. 3 kamu bankası faizlerini yüzde 0,99 indirerek 180 aya varan vade imkanı sağladılar. Ben eminim ki önümüzdeki günlerde bu faiz oranları özel bankalarda da düşecektir. Hatta kamu bankaları daha da düşecektir. Kışa doğru sektörde ciddi anlamda bir canlanma yaşayacağız ve bu canlanmanın etkisiyle de 2020 yılındaki inşaatların da önünü açacaktır. Bu elimizdeki konut fazlalıklarını eritmek için bir formüldü. İnşaat sezonu açıldığı zaman takdir edersiniz ki bütün sektörler açılmış olacak. Bu zor günleri hep beraber geçiriyoruz ve atlatmaya da devam edeceğiz. Her zaman söylüyoruz iri olacağız, diri olacağız, birbirimize ülkemize sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.