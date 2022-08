STSO Başkanı Mustafa Eken, “Sürücü kurslarımız hak ettiği bir pistte çalışmalarını yapacaklar”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Sivas'ta faaliyet gösteren sürücü kursu temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, “Geçen hafta belediye meclis toplantısında sayın başkanımız ve belediye meclis üyelerimize sürücü kurslarımızın eğitim alanı talebini ilettik. Üniversite içerisindeki pistin tamamen oradan kaldırılarak Karşıyaka'da belirlenen bir alanda yapılmasının önemini anlattık. İnşallah yeni yerinde sürücü kurslarımız hak ettiği bir pistte çalışmalarını yapacaklar” dedi.

“Sürücü kurslarımız hak ettiği bir pistte çalışmalarını yapacaklar”

Sürücü kursu temsilcileri ile daha önce de istişare toplantısı yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Eken, “Burada hem sürücü kurslarımızın istişare toplantısını yapacağız hem şehre dair yaptığımız çalışmalarımızı konuşacağız hem de sektörle alakalı sorunlarınızı notlarını alıp Valiliğimiz, Belediyemiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere gerekli yerlere bu konuları ileteceğiz ve takipçisi olacağız. Geçen hafta belediye meclis toplantısında sayın başkanımız ve belediye meclis üyelerimize sürücü kurslarımızın eğitim alanı talebini ilettik. Üniversite içerisindeki pistin tamamen oradan kaldırılarak Karşıyaka'da belirlenen bir alanda yapılmasının önemini anlattık. İnşallah yeni yerinde sürücü kurslarımız hak ettiği bir pistte çalışmalarını yapacaklar. Bununla ilgili sayın belediye başkanımız da sağ olsun talimatlarını verdi, hızlı bir şekilde yeni yerin yapılması için teknik ve kanuni çalışmalar yapılıyor. İş dünyamızın her türlü sorununda tüm kurumlarımızla üst düzeyde görüşmeler yapıyoruz" diye konuştu.

“Sürücü Kurslarımızdan ÖTV Alınmasın”

Sürücü kurslarından ÖTV alınmaması gerektiğini ifade eden Eken; “Tabi bir de daha önce dile getirdiğimiz sürücü kurslarımızdaki araçlarda ÖTV'nin alınmaması konusu var. Geçmiş olduğumuz sıkıntılı dönemde araçlarda ÖTV alınmazsa gerek Sivas'taki gerekse Türkiye'deki bütün sürücü kurslarımız bu anlamda rahatlayacaklardır. Biz Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak daha önceki aylarda bununla ilgili yazı yazmıştık. Gerekli açıklamalarımızı yapmıştık. Bu toplantıya istinaden yine gerekli açıklamamızı yapacağız. Cumhurbaşkanlığımız, Bakanlığımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz başta olmak üzere bu talebimizi tekrar yineleyeceğiz. Bütün sektörlerin sorun ve sıkıntılarını dinlediğimiz gibi sürücü kurslarımızın sorun ve sıkıntılarını da dinleyeceğiz, gerekli yerlere bildireceğiz. Biz, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak her sektörün ve her üyemizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bizim için sektör ayrımı yok. Pandemiden önce çok ciddi toplantılar yaptık her sektörle bir araya geldik. Son altı ayda gerek üye ziyaretlerimizi artırdık, gerek bu tür sektörel toplantılarımızı arttırdık, gerekse de birebir özel görüşmelerimizi artırdık artırmaya da devam edeceğiz. Bütün üyelerimize tekrar sesleniyorum 24 saat hepsinin emrindeyiz. Yapmamız gereken ne olursa telefonun ucundayız. Sürücü kurslarımızın da yanlarında olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum” dedi.