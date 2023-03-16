STSO Başkanı Özdemir: "Odamız olarak elimizden ne gelirse en iyisini yapmaya hazırız"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri 6 Şubat'ta meydana gelen depremin en fazla etkilediği illerden birisi olan Malatya'da çeşitli temaslarda bulundu.

STSO heyeti Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir; Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek “Sivas olarak, odamız olarak elimizden ne gelirse en iyisini yapmaya hazırız, siz yeter ki isteyin. Deprem bölgesinden gelen yaklaşık 25 bin kişiyi Sivas'ta misafir ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Misafirlerimizin birçoğunu Malatyalı hemşehrilerimiz oluşturmaktadır” dedi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise "En çok iletişim sağladığımız il Sivas, tüm Sivas halkı Malatya'ya sahip çıktı. 10 ili etkileyen bir afet yaşadık. Allah bir daha göstermesin. Çalışan nüfusun bölgede kalması, ekonomik olarak bölgenin ayağa kalkması ve sosyal hayatın yeniden başlaması açısından önemlidir. Odalar Birliğimizin kararı da bu yönde. Malatya'yı bırakmayan esnaf ve çalışanlar ile gidenlerin geri dönmesi için en hızlı şekilde adımların atılmasını bekliyoruz. Organize Sanayi Bölgesinde çalışacak kişi bulamıyoruz. Fabrikalarımızın çok büyük kısmı hasar görmedi, yüzde 10'u hasar aldı. İş yerleri bir süre sonra tekrar kapılarını açacak, üretime başlayacak” ifadelerine yer verdi.