STSO Başkanı Özdemir: “YHT ile Sivas'a akın olacak”

Takdir edersiniz ki çoktan aza doğru bir akının olacağını hepimiz biliyoruz” dedi.

Türkiye'nin mega projelerinden birisi olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, ilk sivil seferini bugün gerçekleştirdi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yüksek Hızlı Tren ile birlikte Sivas'ta öncelikle turizm ve hizmet sektörünün gelişeceğini düşündüklerini söyledi. Özdemir, Sivas'ın demiryolu şehri olduğunu ifade ederek, “Sivas bir demiryolu şehri. Türkiye haritasına baktığımız zaman doğu-batı hattında Sivas'ın ne kadar önemli bir konumda olduğunu, bütün demiryolu ağlarının buradan tüm Türkiye'ye dağıldığını görüyoruz. Yüksek Hızlı Tren'le birlikte Sivas'ta öncelikle turizm ve hizmet sektörünün gelişeceğini düşünüyoruz. Bunun için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bilindiği üzere Türkiye'de en fazla nüfusa sahip olan il biziz. Bu yüzden şehir dışında olan tüm hemşehrilerimizi, yanlarına arkadaşlarını ve dostlarını da alarak şehrin tanıtımı için Sivas'a gelmelerini ve konuğumuz olmalarını talep ediyoruz. Sivas'ın tanıtımı ve turizm için çok önemli” dedi.

YHT'nin eğitimden turizm birçok alanda katkı sağlayacağı düşünülüyor

Özdemir, Sivas'ın kültürünü yerinde görmek isteyen herkesi kente davet ettiklerini söyleyerek, “Cazibe merkezi halinde olan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi var. Buranın isminin Demirağ olmasının sebebiyse bütün parsellerin içine demiryolu ağlarının ulaşması ve girmesi. Bu açıdan Türkiye'de tek bu organize sanayi bölgesi. Yatırımcılarımızın da hızlı bir şekilde Sivas'a ulaşabilmeleri, yatırım yapmaları için de bir ayrıcalık. Sivas bildiğimiz üzere medreseler şehri ve ilimizde bulunan iki üniversiteyle birlikte eğitim konusunda hızlı bir gelişim aşamasındayız. Eğitimin de YHT ile birlikte Sivas'a katkı sağlayacağını, büyük şehirlerdeki eğitimcilerin de buraya geleceğiyle ilgili hiçbir şüphemiz yok. Bazı vatandaşlarımızın Sivaslıların Ankara'ya daha fazla gideceği hakkında kaygıları var. Aslında bu doğru değil. Çünkü orada da bir hat var, hattın bir ucunda 350 bin nüfus var, hattın diğer ucunda Ankara merkezli yaklaşık 10 milyon bir nüfus var. Takdir edersiniz ki çoktan aza doğru bir akının olacağını hepimiz biliyoruz. Biz hattın ucunda olan ve Sivas'ı görüp bahsettiğimiz konularda yatırım yapmak isteyen, eğitim konusunda ulaşmak isteyen ve Sivas'ın kültürel turizmini yerinde görmek isteyen herkesi buraya davet ediyoruz” diye konuştu.