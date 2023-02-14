STSO deprem hakkında yol haritası çizdi

Merkez üsttü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde ki iki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. STSO Şubat ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Osman Yıldırım Başkanlığında gerçekleştirildi. Deprem gündemiyle toplanan meclis üyeleri bölgelere yapılabilecek yardımlar hususunda görüş alışverişinde bulundu. Meclis Başkanı Osman Yıldırım, bundan sonraki yapılabilecek yardımlar hakkında yol haritası çizmeleri gerektiğini belirterek, “Hepimizin bildiği gibi 100 yılın felaketiyle karşı karşıyayız. Allah'tan ölenlere rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bugünkü meclis toplantımızın asıl gündemi deprem nedeniyle yaşadığımız felaketle ilgili odamızın ve bizlerin bu zamana kadarki çalışmaları hakkında bilgi vermek, sizlerin önerilerini almak, bundan sonraki yol haritasını çizmek üzere bir araya geldik. Valimiz ve Belediye Başkanımızın koordinesinde Sivas'tan çok düzenli yardımlar yapılıyor. Ne mutlu bize ki mensuplarımız şu ana kadar ne ihtiyaç varsa ikilemeden üzerine düşeni yapıyor. Buda Sivas'ın yardım sever duygusunu gösteriyor” dedi.

“Sivas'tan giden yardımların tamamı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı”

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'tan giden yardımların tamamının ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, “Malatya'ya görevlendirilen Valimiz ve Belediye Başkanımız orada koordinasyonu takip ediyorlar. Bizde yapacağımız tüm yardımları ve destekleri Sayın Valimiz başta olmak üzere oradaki koordinasyondan bilgiler alarak hareket etmeye gayret ediyoruz. Koordinasyon merkezinin ihtiyaçları doğrultusunda ihtiyaç listeleri belirledik ve duyurusunu yaptık. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın güvenilir bir kurum olduğunu, doğru yerlere ulaşacağına inandığı için eline bir eşya alan vatandaşlarımız sağ olsun odamıza teslim ettiler” İfadelerine yer verdi.

“İhtiyaçlar değişkenlik gösteriyor”

Depremin yaşandığı günden itibaren insanların ihtiyaçlarının bugüne kadar değişkenlik gösterdiğini ifade eden Özdemir, ”İlk başta insan can derdine sonrasında ise barınma ve beslenme derdine düşüyor. Çalışmaları görmek ve eksikleri yerinde tespit etmek adına Yönetim Kurulumuzla birlikte Valimizi, Belediye Başkanımızı ve koordinasyon ekibini ziyaret ettik. Bölgeyi görmek amaçlı Adıyaman ve Malatya'nın ilçelerine gittik. İstişarelerimizde en önemli ihtiyacın barınma ve ısınma olduğunu gördük. Koordineli bir şekilde daha doğruya nasıl ulaşırızı düşünerek bizde gerek şehrimizde gerekse gidecekleri yerde daha kolay bakabiliriz düşüncesiyle onları biran önce tahliye etmenin yoluna baktık. KYK ve özel yurtlar, kurumların misafirhaneleri seferber edildi. Sayısına ve karşılığına bakmaksızın o insanları buraya nakil edebiliriz.” dedi.

“STSO özel harcama bütçesi yardım kampanyasına dahil edildi”

STSO başkanı Zeki Özdemir konuşmasının devamında, STSO'nun 2023 yılı içerisindeki gezi, plaket, misafir ağırlama, reklam, tanıtım gibi bütçede yer alan kaynakları ve STSO Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulunca yapılacak olan bağışları da yardım kampanyasına dahil edeceklerini sözlerine ekleyerek, STSO'nun para biriktirme yeri değil, bu tür durumlarda paylaşma ve dayanışma yeri olduğunu ifade etti.

“Meclis üyelerinde maddi destek talebinde bulundu”

STSO Meclis Başkanı Osman Yıldırım, meclis toplantısında üyelerden maddi destek talebinde bulunurken, meclis üyeleri odanın başlatacağı kampanyaya 1 milyondan az olmamak üzere şahsi destek vereceklerini açıkladılar. Meclis Üyesi Mustafa Eken, depremzedelere hayat mücadelesinde tüm Türkiye olarak destek verilmesi gerektiğini belirterek, “Oda ve şahsi olarak daha çok yardım yapılması lazım. Odamız sağ olsun çalışmalar yapıyor, mensuplarımız ve halkımız elinden geldiği kadar destek veriyorlar. Eğer çıkarabiliyorsak 4 milyon, 5 milyon lira yardım yapmamız gerekiyor. Osman beyin bizlerden talep ettiği rakamlar çok makuldür daha fazlası da olabilir. 67 meclis üyemizin her birinden en az 10'ar bin lira, yönetim ve başkanlarda dâhil olmak üzere meclisimiz 1 milyon lira toplar. 2-3 milyon da odamız verirse 4 milyon lira toplanır. Üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız” dedi.

Söz alan meclis üyeleri fikir beyan ettiler

Meclis Üyesi Babür Şardaş, yardımların düzenliliği ve zamana yaymanın önemine vurgu yaparak, orada kalıcı olarak konteyner kent yapılması gerektiğini söyledi.

Meclis Üyesi Cengiz Akpolat ise, "Depremzede vatandaşlarımızı Sivas'ımıza davet edip, eşyalarıyla birlikte evler kiralayarak 6 ay 1 yıl kadar kiralarını ödeyelim" önerisinde bulundu.

Meclis Üyesi Salim Eminoğlu, yardımların tek çatı altında yapılması gerektiğini kaydetti. Bölgedeki sanayi şehirlerinde iki yönlü çek ve senet alışverişinin olduğunu ödemelerin zamanla aksayabileceğini ve bu duruma önlem alınması noktasında girişimlerin başlatılmasını talep etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Bozyiğit, "Dün deprem bölgesindeydik. Bizler eğitim komitesi olarak eğitim yaşındaki çocukların sorunlarını yakından takip ediyoruz. Depremzede öğrencilerimize, dershane ve okullarımızda ikinci dönem ücretsiz bir şekilde hem yemek hem de eğitim vereceğiz" dedi.

Meclis Üyesi İshak Kaan Usta açıklamasında, Sivas'ın Afetzede toplama merkezi olarak ilan edilmesinin altını çizerek, deprem nedeniyle üretimi duran sanayici ve tüccarın Sivas'ta bulunan organize ve sanayi bölgelerinde üretim yapma imkânının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Meclis Üyesi Mustafa Demirkaynak konuşmasında, "Yaklaşık 14 milyon insanın yaşadığı bölgenin ülke ekonomisine katkısı tarımda yüzde 14, sanayide yüze 11, ihracatta yüzde 9' a denk gelmektedir. Sivas'ta konteyner kent oluşturularak üretimi ve istihdamı buraya çekmemiz daha faydalı olur" dedi.

STSO Kriz Masası koordinatörü ve Meclis Üyesi Furkan Arı, "Bölgedeki depremzedeleri buraya taşımak için bir gayret sarf ediyoruz. Hem nakliye ve ulaşım hem de kira fiyatlarında fahiş fiyat uygulamaları yaşanabilir. Eğer yaşanırsa gerekeli yerlere bilgiler verilmelidir" dedi.

Meclis Üyesi İsmail Timuçin, "Olağan üstü hal ilan edildi. 1. OSB'mizde bulunan gayri faal fabrika binalarımızın geçici tahsisi yapılarak, deprem bölgesindeki gayri faal fabrikalar hemen Sivas'ta aktif hale dönüştürülebilir" dedi.

Son olarak söz alan Sivas TSO başkanı Zeki Özdemir, Afet evleri konusunun doğru bir fikir olduğunu belirterek, "Burada ortaya koyulan düşüncelerimizi Sayın Valimiz ve Belediye başkanımızla paylaşıp bir sonuca vardırmak en önemli planlamamız olmalı" dedi.