STSO istişare turlarını sürdürüyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, İlçe İstişare Toplantıları çerçevesinde Koyulhisar ve Suşehri'nde üyelerle bir araya geldi.

Üyelerin talep ve beklentilerinin ele alındığı istişare toplantılarında Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Oda faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İlçelerde istişare toplantılarını görev süresi boyunca düzenlediklerini dile getiren Başkan Mustafa Eken, “Biz, 4 yıl 5 ay boyunca Sivas ve üyelerimiz için çalıştık. Biz, göreve geldikten sonra ilçelerimizle bağlarımızı güçlendirdik. İlçelerimizde bulunan üyelerimizle gerek Ramazan ayında iftar yemeklerinde gerekse istişare toplantılarında bir araya geldik. Aranızda bizleri ilk kez görüyoruz diyecek kimse yok. Çünkü biz sizlerle olan bağımızı seçimden seçime olacak şekilde kurmadık. Sadece oy talep etmek için kapınızı çalmadık. 4 yıldır hep birlikteyiz. Şuan geldik ve sizlere yaptığımız çalışmaları anlatıyoruz. Seçim dönemlerinde maalesef yapacağız, edeceğiz denilerek oy isteniyor daha sonra üyelerimiz kazanan arkadaşlara ulaşamıyor. Sivas TSO'yu randevu verilmeyen bir odadan, üyelerinin ayağına giden bir odaya dönüştürdük. İlçelerdeki üyelerimiz ne zaman aradıysa bizlere ulaştı. Randevu dahi almalarına gerek kalmadan onları misafir ettik. Üyelerimizin karşısına çıktığımızda onlara verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimizi anlatıyoruz. Yapacağız, edeceğiz diyerek seçimden seçime kapılarını çalmıyoruz. Ben ve ekibim, odadan bir kuruş almadan sadece Allah rızası için üyelerimize hizmet ediyoruz. Düzenlediğimiz iftar yemekleri, istişare toplantıları Odamız bütçesinden karşılanmıyor. Meclis üyesi arkadaşlarımız üyelerimize ikramda bulunuyor. Üyelerden alınan aidatla üyelerimizi ağırlamıyoruz. Sizlerin sorun ve sıkıntılarının çözümü konusunda çalışmak için buradayız. İnsan ayrımı yapmayalım, ötekileştirmeyelim. Koltuk sevdamız yok, biz koltuklara güç vermeye geldik” dedi.

“Kendi işimizi geliştirmek çalışmıyoruz”

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Başkan Eken, “4 yıl 5 aydır görev yapıyoruz. Tüm sektörlerimizle sürekli istişare toplantıları düzenledik. Sorun ve sıkıntıları tespit edip TOBB başta olmak üzere ilgili bakanlıklara ve yetkili kurumlara ilettik. Biz, üyelerimizin maddi gücüne göre onlarla iletişim kurmuyoruz. Bizim için büyük ya da küçük üye yok. Tüm üyelerimiz gözümüzde eşit. Onları odanın gerçek sahipleri olarak görüyor ve o şekilde çalışıyoruz. Üyelerimizin talepleriyle ilgili çözüm üretirken ne oy hesabı yaptık ne de rant peşinde koştuk. Biz, kendi işlerimizi geliştirmek, kendimize rant elde etmek için görev yapmıyoruz. Bizim tek derdimiz Sivas ve üyelerimiz oldu. Görev süremizde üyelerimizle iletişimi kesip, seçim için sahaya inmiyoruz. Biz, sözde icraatlar değil, üyelerimizin işlerini kolaylaştıracak çalışmalara imza atıyoruz. Belli bir sınıfa değil tüm üyelerimize yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Biz, dedikodu değil icraat üretiyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Eken sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Hayal denilen Demirağ OSB, cazibe merkezi dahiline alındı. 10 ayda 70 fabrikaya yer tahsisi yaptık, 20 bin kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 4 yıllık görev süremizde 5 yıldızlı hizmet veren A sınıfı Akredite Oda oldu. Oda kayıt belgeleri ücretsiz oldu. Üyelerimiz odamıza gelmeden online olarak belgelerini alabiliyor. Şehirle bütünleşmiş bir oda olduk. Kibirlenmeden, böbürlenmeden, kimseden tepeden bakmadan görevimizi yürütüyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Dedikodu yaparak, boş algı operasyonları peşinde koşarak Sivas'ın tamamını cazibe merkezine aldıramayız. Birliği beraberliği sağlayarak hep birlikte Sivas'ı hak ettiği yere taşıyacağız.”