STSO müteahhitlerin derdine ortak oldu

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda (STSO) Kamu Taahhüt ve Müteahhitlik sektör temsilcilerinden gelen yoğun talepler doğrultusunda istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım, STSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle sektör temsilcileri katıldı.

Sektörde ciddi sorunlar yaşadığını dile getiren Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, "Bu konuyu daha öncede gündeme taşıyarak müteahhitlik sektörünün batma noktasına geldiğini belirtmiştik. Bugün de üyelerimizin derdini dinleyeceğimiz bu istişare toplantısında bir aradayız. Sektörümüz ile ilgili meclis başkanımız, komite üyelerimiz, komite başkanımız, sektörü temsil eden yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız burada sizin emrinizdeyiz, sizi dinlemek için toplandık. Bu konuların çoğunu TOBB başkanımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımıza daha önce ilettik, Bu toplantıdan çıkacak kararları da ilgili yerlere ulaştırıp takip edeceğiz” dedi.

Birim fiyatları piyasanın gerisinde kaldı

2022 yılı için belirlenen birim fiyatlarının da piyasanın çok gerisinde kaldığını ifade eden Başkan Mustafa Eken, “2022 yılı birim fiyatları piyasaların çok altında kaldı. Artan girdi maliyetleri kamuya iş yapan müteahhitlerimizi zor durumda bırakıyor. Demir, çimento gibi inşaat sektörü için olmazsa olmaz olan ürünlerin fiyatlarında Yüzde 300-400 oranında artış yaşandı. Müteahhitlerimiz artan fiyatlar ve malzeme tedariki noktasında sorun yaşamaktadır. Müteahhitlerimiz gerçekten zor durumda. Firmalarımızın istihdama ve ekonomiye katkılarını sürdürebilmesi için fiyat farkı, taleplerimiz doğrultusunda verilmelidir. Aksi halde sektörde yüzde 50 kayıp yaşanacak ve yüzlerce firmamızı kaybedeceğiz” diye konuştu.

Reel fiyat farkı verilmeli

Başkan Eken reel fiyat farkı ödenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Gerek yüklenici, gerek kamu menfaati açısından 01 Ocak 2021 tarihi baz alınarak işin bitimine kadar reel oranda ‘fiyat fark' verilmelidir. Fiyat farkı ödenmesine rağmen finansal ve teknik olarak devam etmesi mümkün olmayan işler için cezasız ‘tasfiye hakkı' tanınması ve teminatların iade edilmesi. Temel inşaat malzemelerinden özellikle demir, çimento, cam, alüminyum, elektrik kablosu, başta olmak üzere yüzde 200'ü geçen malzemelere ‘Geçici KDV indirimi' getirilmesi. 01 Ocak 2021 tarihinden bu yana artan girdi maliyetleri nedeniyle işi yapamayan müteahhitlerimize teminatlarının iadesi, ihalelerden yasaklılıklarının kaldırılması. Tasfiye edilen işler, ilgili idarenin inisiyatifinde, fesih şartları kanuna göre belirlenmesi. Tasfiye edilen işlerin sözleşmesinde ödenen vergiler kalan işlere oranla iade edilmeli, yapılan imalatlar, puantaja göre değil, yerinde gerçek imalat seviyesine göre belirlenmelidir. 2022 yılı için oluşturulan birim fiyatlar tekrar gözden geçirilmeli yeni ve piyasa şartlarına uygun birim fiyatlar ilan edilmelidir. Bu saydığım maddeler yaptığımız toplantıda üyelerimizin ilettiği taleplerdir, Eminim ki devletimiz bu konuda ciddi bir çalışma yaparak sektörümüzü rahatlatacaktır. Buna inancımız tamdır.” Şeklinde konuştu.