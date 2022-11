STSO, öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti

Konferans salonunda düzenlenen programa Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Milli Eğitim Müdür Vekili Dursun Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve okul müdürleri katıldı. Programda konuşan MEM Müdür Vekili Dursun Yıldırım, 80 bin liralık kırtasiye desteğinin, müdürlük olarak belirlenecek ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını söyledi. Yıldırım, eğitime her zaman destek veren STSO Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

STSO Başkanı Mustafa Eken ise Sivaslı iş insanları ve Sivas TSO olarak her zaman eğitime destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Daha önceki yıllarda öğrencilere; kışlık bot, kırtasiye ve tablet pc desteği sağladıklarını hatırlatan Eken, "Her alanda eğitime destek verdik ama bizim hocalarımızın çocukluğumuzdan bugüne kadar öğretmenlerimizin bize öğretmiş olduğu düsturlarla, onların verdiği kurallarla bugüne kadar öğrendiklerimizle başardık. Çocuklarımız sizlere emanet. Allah hepinizden razı olsun. Öğretmenlerimizin, Milli Eğitim camiamızın, eğitimin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizden, okul müdürlerimizden, köy okullarımızdan gelen tüm taleplere elimizden geldiğince yardımcı olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu katkıları gururla yapıyoruz. Bu desteklerde her zaman yanımızda olan TOBB'a, odamızın yönetimine, meclisine ve 8 bin üyemize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Eken, konuşmasının ardından 80 bin TL'lik kırtasiye çekini MEM Müdür Vekili Dursun Yıldırım'a takdim etti.