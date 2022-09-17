STSO seçimlerinde sahte şube kuruluyor iddiası

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Seçimleri öncesi, meclis üyesi adayları mevcut başkan Mustafa Eken'in seçimlere “tabela şirketleri” ile girmeye hazırlandığını ileri sürdüler.

Sivas'ta 13 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) seçimleri öncesi, başkanlığa aday olan Zeki Özdemir'in listesinden 20. Komite meclis üyesi adayı Şekip Gültekin, mevcut başkan Mustafa Eken'in seçime “tabela şirketleriyle” girmek istediğini ileri sürdü. Gültekin, Eken'e ait sadece 20.komitede 6 şubenin adresinin devrettiği bir özel eğitim kurumuyla aynı olduğunu dile getirip mevcut adreste kağıt üzerinde bulunan şubelerin yer almadığını iddia etti.

“Hiçbir seçimde bu kadar muamma yaşanmadı”

Gültekin yaptığı açıklamada şaibelerden uzak adil bir seçim gerçekleştirmek istediklerini dile getirip, “Bu seçimlerde yaklaşık 1-5, 2 aydır bir takım liste karmaşası sürüp gitmektedir. Bu hafta başı itibariyle listelerde bir takım sorunları aştığımızı zannederek, 500 lira para karşılığında listelere ulaştık. Ulaştığımız listelerde sadece firma adı ve adresi bulunması bir tarafa, seçimlerde oy kullanamayacak firmalarında listede yer alması ve askıda bulunan firmaların ise listelerde bulunmaması bizleri oldukça şaşırttı. Kısacası hiçbir seçimde bu kadar muamma yaşanmadı.” dedi.

Paravan firmalar iddiası

Gültekin, listeler incelendiğinde Eken'e ait çok sayıda şirketin adresiyle devrettiği eğitim kurumunun adreslerinin aynı olduğunu belirterek, “Ticaret Odası Başkanı Mustafa Eken ve onun grubundaki bazı kişiler 2020 yılında bazı firmalar açmışlardı. Bu firmaların tabela firması olduğunu düşünmekteyiz. Arkamızda gördüğünüz okul kendisine ait bir okuldu. Kendisi bu okulu devretti, kiraya verdi, sattı. Fakat bu binada 6 tane firması gözükmekte. Bu binada fiziki olarak bu işlerin yapılamayacağı aşikardır. 2 yıl önce Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantıda sayın Mustafa Eken'e konu hakkında ‘aynı adreste onlarca Firmanın açılması doğru mu? ‘diye sorulduğunda ‘Şehrimiz için ticaret yapılacak, insanlar istihdam edilecek, bundan niye rahatsız oluyorsunuz' dediği halde şimdi soruyorum; Bu açılan firmalarda kaç kişi istihdam ediliyor? Herhangi bir fatura kesildi mi? Herhangi bir ticari faaliyeti var mı? Daha ileri gidelim bunların tabela şirketimi olduğu bu binaya gelip vergi dairesinden yoklama memurları gelip nasıl yoklama tutulduğu bilinmiyor. Biliyorsunuz yoklama memurları şu anda resim çekiyorlar, hangi faaliyet türünün içerisinde olduğunu belirlemeden, masa sandalye dahi olmasa buraya kesinlikle onay vermiyorlar. Onu da geçelim bu firmaların Ticaret ve Sanayi Odasında sicil memurluğu buna nasıl onay verdi? Ticari sicilini nasıl onayladı? Onu da bilemiyoruz. Bahsi geçen konularda bir takım ciddi tereddüdümüz bulunmaktadır. İlgili mercilerden, konuya bir an önce el atıp konunun çözümü konusunda kendilerinden yardım beklemekteyiz” dedi.

Bu şirketler oy kullanacak mı?

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyesi. 20. Komitede kendi meslek grubunda meclis üyesi adayı Zikrullah Polat ise yaptığı açıklamada, şaibeli gördükleri şirketlerin seçimde oy kullanıp kullanmayacağını sorarak, “Kendi sektörümüzü temsilen bu yola çıktık. Zeki Özdemir ile beraber yol yürüyoruz. Geçen hafta aldığımız seçim listelerinden sonra önceki dönemlerde aklımıza gelen soru işaretlerden bazıları 20.komitede kurulan 6 sahte şubenin oy kullanıp kullanamayacağını merak ediyorduk. Aklımızda ki soru işaretlerinden birisi buydu. Seçim listelerini geçen hafta resmi olarak Ticaret ve Sanayi Odasından aldıktan sonra kendi komitemizde yer alan şubeleri gördük. Bu 6 şubenin de adresinin aynı yer olması dolayı açıklamayı burada yapma gereği duyduk. Bu kurulan şirketlerin zaten tamamını kamuoyu oldukça iyi biliyor. Benim ve temsil ettiğim komitenin burada merak ettiği birkaç soru var. İki yıl önce kurulan bu şubelerin herhangi bir ticari faaliyeti var mı? Bu şirketler açılırken vergi yoklaması yapılırken bunların kaydı tutuldu mu? Bu şirketler şu an bizim 20. Komitede oy kullanma hakkına sahip mi? Bunu merak ediyoruz. Diğer komitelerde de benzer durumlarla karşılaştık. Kamuoyu ve bizim tek merak ettiğimiz konu var. Bu şirketler Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olacak mı olmayacak mı” şeklinde konuştu.