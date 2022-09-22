STSO Seçimlerinde şaibe iddiaları sürüyor

STSO Başkanı Mustafa Eken'in, 20. komitede “tabela şirketleri” bulunduğu iddiasının ardından benzer bir iddia da 17. komiteden geldi

Sivas'ta 13 Kasım tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesi Başkan Adayı Zeki Özdemir‘in listesinde 20. grupta seçime girmeye hazırlanan meclis üyesi adayları Zikrullah Polat ve Şekip Gültekin, STSO Başkanı Mustafa Eken'in kendi gruplarında 6 “tabela şirketi” bulunduğunu ileri sürmüştü. Eken iddiaların ispatlanması halinde istifa edeceğini duyurunca Zikrullah Polat ve Şekip Gültekin, STSO' dan aldıkları resmi belgeyi ortaya koyup Eken'i istifaya çağırmıştı.

Bir şaibe iddiası da 17. Grupta STSO Başkan Adayı Zeki Özdemir‘in listesinden seçime girmeye hazırlanan meclis üyesi adayları İlhami Erkoca ve Halil Pancaroğlu'ndan geldi.

- Konu Yargıya T aşınıyor

Erkoca yaptığı açıklamada bu kez 17. Komitede 4 şubesi bulunan iki yeni şirket açıldığına dikkat ekip, “Bu dönem 17. Komiteden yeniden meclis üyeliğine aday oldum. Seçim çalışmalarına başlamak için Sivas Ticaret ve Sanayi Odasına başvuru yaparak, seçmen listesini odamızda e-imzalı şekilde teslim aldık. Listeleri incelememiz neticesinde STSO' da 2022 yılında 17. komitemize yeni iş şubeler açılarak odamıza yeni kayıtların olduğu anlaşılmıştır. Tarafımızca listeler detaylı bir şekilde incelenmiş ve dikkatimizi çeken bir husus olmuştur. Bu yeni açılan iş yerlerinden 2 üyemizin kaydı dikkatimizi çekti. Üyelerden A. B. Ş. aynı adrese aynı şirket adı altında 1 şirket ile birlikte 4 adet şube açmış bulunmaktadır. Diğer bir üyemiz olan M. H. Ş. de başka bir adreste aynı şirket adı altında 1 şirket ile birlikte 4 şube açmış bulunmaktadır. Bu dikkatimizden kaçacak bir husus değildir. STSO dan e-imza karşılığı almış olduğumuz listeyi incelemeniz üzere sizlere sunuyoruz. Şahsen bu üyelerimizin adreslerinin oda tarafından verilen listede sehven yanlışlık olabileceğini düşünerek MERSİS den de kontrol etme ihtiyacı duyduk. Kontrollerimiz sonrasın da verilen adreslerin doğruluğunu teyit etmiş bulunmaktayız. Sadece oy kullanmak için, usulsüz şube açılışları yapılmıştır. Faaliyeti olmayan ve vergi yoklaması olmayan bu şirket şubelerinin oy kullanamaması için yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna duyurmak isteriz.” dedi.

Ayrı tarihlerde açılan şirketlerin kapatılmasını istediler

17. komitede meclis üyesi adayı olan Halil Pancaroğlu' da yaptığı açıklamada, yapılanın Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'na yakışmadığını ifade edip, “Bu dönemde 17. Komiteden meclis üyeliğine Zeki Özdemir beyin grubundan aday oldum. Tüm detayları İlhami Bey konuşmasında sizlere aktarmıştır. Benim burada eklemek istediğim. Böylesi yanlışlıklarla ticaret odamızın seçime gitmesi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'na yakışmayan bir durumdur. Amacımız şeffaf bir seçim sağlamaktır. Bu yanlışlıklar giderilerek seçime gidilmesinin hem Sivas' ımıza, hem tüccarımıza, hem de Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'na yakışır bir durum olacağını düşünüyorum. Bırakalım da tüccarımızın oy çoğunluğu ile seçilen bir yönetimin STSO' da yer alsın. Aynı tarih ve aynı adreste, seçimde oy kullanmak amacı ile kurulduğunu düşündüğümüz bu şubelerin kapatılmasını talep ediyoruz'' şeklinde konuştu.