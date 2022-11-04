STSO seçimlerini etkileyecek karar

Sivas'ta 13 Kasım tarihinde yapılması gerçekleştirilmesi planlanan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) seçimleri öncesi İlçe Seçim Kurulu kararıyla STSO Başkanı Mustafa Eken'in bir şirketinin seçme ve seçilme yetkisi alındı.

STSO seçimlerinde Başkan adayı Zeki Özdemir‘in listesinde 20. komiteden seçimlere giren Zikrullah Polat, aynı komitede rakibi olan mevcut STSO Başkanı Mustafa Eken'in oda seçiminde 2 yıl şartını hile ile aşarak oy kullanma yetkileri bulunan şubeler kurduğu, bu firmaların ticari faaliyetleri olmadığı, farklı faaliyet alanlarında kurulmalarına rağmen aynı tarih ve aynı adreslerde bulunan tabela şirketleri bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Başkanın şirketinin seçme ve seçilme yetkisi alındı

Polat'ın suç duyurusu üzerine Sivas 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı yaptığı inceleme neticesinde Eken'e ait bir şirketin 5174 sayılı kanunun 83. Maddesi ile yönetmeliğin 5-6 maddelerinde belirtilen şartlara haiz olmadığı gerekçesi ile seçme ve seçilme yetkisine haiz üye listesinden çıkartılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Zikrullah Polat, başkanın şirketinin 13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Seçimlerinin hakkaniyetli ve Anayasa normu himayesinde gerçekleşebilmesi için mücadele verdiklerini belirterek, “Mustafa Eken'in tabela şirketleri var. İlk günden bu yana aynı şeyi söylüyoruz. Eken bu şirketleri sadece seçimler için kurdu. Bunun en somut göstergesi de bu şubelerin matrahsız olarak faaliyetlerine devam etmesidir. Mustafa Eken'in bu yaptığı etik değildir. Biz Eken'i bu yanlıştan dönmeye davet ettik ama dönmedi. İspatlarsanız istifa ederim dedi ama etmedi. Bu işin peşini bırakmayacağız hukuk yoluyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“Şirketler oy için kuruldu”

Polat, açıklamasında, “Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. İlçe seçim kurulu şikayetimizi değerlendirdi ve kararını verdi. Mustafa Eken'in Sivas Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde yalnızca oy kullanıp sonuçları etkilemek adına kurduğu söz konusu şirketlere ilişkin Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına görevi kötüye kullanma kaynaklı suç duyurusunda bulunmuştum. Ayrıca Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ticaret Bakanlığına müzekkere yazılarak müfettiş ataması ve rapor tanzim edilmesi akabinde raporun Cumhuriyet Başsavcılığına sunulması talimatı verildi. Mustafa Eken'in seçim sonuçlarına hile karıştırmak amaçlı kurduğunu düşündüğüm bu şirketlerin seçme seçilme yeterliliği bulunmadığından seçmen listelerinden çıkartılması ve 13 Kasım 2022'de gerçekleşecek seçimlerde oy kullanma hakkının elinden alınmasını talep ettik. Çünkü Eken'in bu firmaları, sözümü yineliyorum ticaret yapmak için değil sadece seçimlerde oy kullanmak için kurulmuştur” dedi.

Öte yandan, Mustafa Eken'in mahkemenin verdiği bu karara itiraz ettiği fakat mahkemenin Eken'in itirazını reddettiği öğrenildi.