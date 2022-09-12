STSO Türkiye'de 181 TSO içerisinde üçüncü oldu

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Türkiye'de 181 TSO içerisinde üçüncü olarak ve A sınıfı 5 yıldızlı akredite oda oldu.

STSO Başkanı Mustafa Eken bugün düzenlediği basın açıklamasında konuyu değerlendirdi. Eken yaptığı açıklamada “4 yıl 5 aydır sürdürdüğümüz Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu görevimizde birçok ilke imza attık. Görevi devraldığımızda STSO B sınıfı akredite bir odaydı. Öncelikle geçmiş yönetimlere teşekkür ediyorum, yaptıkları çalışmalarla, Odamızı 18 yıl içerisinde B sınıfı akredite hizmet veren bir kurum haline getirmişlerdi. Üyelerimizin ve şehrimizin daha iyisine layık olduğu düşüncesiyle yönetimimiz, 4 yıl boyunca yapmış olduğu çalışmalar ve ortaya koyduğu performans ile Odamızı TOBB nezdinde en üst seviye olarak kabul gören, 5 yıldızlı hizmet veren A Sınıfı Odalar arasına aldırmayı başardı. Ayrıca gururla söylemek istiyorum ki bu belgeyi alırken Türkiye'de bulunan 181 Ticaret ve Sanayi Odası içerisinde en yüksek puan alarak 3'üncü olmayı da başardık. Cuma günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde düzenlenen törende ödülümüzü Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldık. Övgü dolu sözleri nedeniyle kendilerine de teşekkür ediyorum.” dedi.

Eken başarının arkasındaki etkenleri ise şu şekilde sıraladı. “Bu başarının arkasında ne var; üyelerimize yönelik kaliteli hizmet anlayışı, yenilikçi hizmetler, çağın gereksinimlerine uygun altyapı, güçlü temsil, yenilikçi hizmet, ben değil biz anlayışı, kapıların tüm üyelere açılması Odamızın yapmış olduğu lobi faaliyetleri, sosyal projeler, etkinlikler ve daha birçok faaliyet. Bu süreçte emeği olan Yönetim Kurulumuza, Meclis Üyelerimize ve emeğini esirgemeden görev yapan tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü bize güvenerek, inanarak bu göreve layık gören Odamızın değerli 8.000 üyesine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizde onların güvenini boşa çıkarmadık, söz verdiğimiz gibi ayırmadan, kayırmadan tüm üyelerimiz için çalıştık.”