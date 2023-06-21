STSO, Zeki Özdemir Başkanlığında İlkleri Gerçekleştirmeye Devam Ediyor

İlk toplantı depremden etkilenen ve cazibe merkezi çerçevesine alınan Gürün ilçesinde yapıldı.

STSO Yönetimi ilk olarak Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı ve Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Ardından esnaf ziyareti ve Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, STSO'nun kendilerini yalnız bırakmadığını ifade ederek, “Yönetim Kurulu Toplantınızı ilçemizde yaptığınız için başta Zeki Bey olmak üzere tüm Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Burada alınacak olan kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ise, “Zeki Başkanımın ilçemizi bu üçüncü ziyareti. Ayrıca Yönetim Kurulunu ilçemizde toplaması da Gürün'ümüze verdiği değeri gösteriyor. Yönetim Kurulunda hemşehrimiz Barış Çiftçi kardeşimizin olması da ayrı bir gurur noktası. Toplantının hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık ve Belediye ziyaretinin ardından, esnaf ziyaretine geçildi. Gürünlü esnaf ve tüccarın talepleri Gürün'de yapılan Yönetim Kurulu Toplantısına gündem maddesi olarak eklendi ve karara bağlandı.

Gürün Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısına; STSO Başkanı Zeki Özdemir, Başkan Vekili Turan Yıldırımlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Çiftçi, Bekir Çam, Emre Toy, Fatih Kaya, İlhami Erkoca, Serkan Karaçanak ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Uzmanı Alper Sur katıldı. Gürün esnaf ve tüccarını temsilen; Ali Rıza Demirsoy, Bekir Tanyıldız, Coşkun Özpınar ve Ömer Maden'in yanı sıra Gürün Vakfı Başkanı Selami Koca toplantıya katılım sağladı.

Özdemir; İlçelerimizle birlikte kalkınacağız

Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Başkan Özdemir, “İlçelerimiz Büyüyecek Sivas Güçlenecek idealimizle, tüm ilçelerimizin cazibe merkezi çerçevesine alınması çalışmalarımız devam ediyor. Üretim yapan, ticaret yapan esnafımızla, tüccarımızla bir araya gelip o ilçenin ekonomisinin gelişmesi için istişare toplantıları gerçekleştirmeyi düşündük. Her ilçemizde bunu hayata geçireceğiz. Böyle bir koordinasyonla şehrimize, dolayısıyla ilçelerimize katkı saylamayı planlıyoruz. Varoluş sebebimiz bulunduğumuz bölgeye hizmet etmek.

İlçelerimizdeki talepleri ve sorunları yerinde öğrenmek amacıyla, Yönetim Kurulu toplantılarımızı belirli aralıklarla ilçelerimizde yapma kararı aldık ve ilk ziyaretimizi Gürün'e yaptık” dedi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi'nden uzman arkadaşımız Alper Bey'i hem sizlerle tanıştırmak, hem de destekler hakkında bilgi almak için toplantımıza davet ettik. Buranın sorunlarını en iyi sizler bilirsiniz.

“Gürün İlçesindeki STSO Üyelerinin Borçları Silindi”

Başkan Özdemir, “Seçildiğimiz günden bu güne 7 ay geçti. Bu süre içerisinde Gürün ilçemize 3'üncü ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Depremden sonra Gürün ilçemizi yalnız bırakmadık, bırakmaya da niyetimiz yok. İlçedeki sanayicilerimize tüccarlarımıza katkı sağlamak amacıyla, odamıza ödeyecekleri 2023 yılı ve öncesinde ait tüm borçlar silinmiştir” ifadelerini kullandı.

“Gürün İlçesine GES OSB Kurulması İçin Çalışmalar Yürütülecek”

GES OSB hakkında bilgiler veren Özdemir, “GES OSB'nin kurulması için ilk öncelik tarım arazisinin olmaması gerekiyor. İkinci ise güneş ışınlarının yeryüzüne en verimli geldiği bölgeler seçiliyor. Gürün ilçemiz de bu noktada en iyi bölgeler arasında yer alıyor. Bölgemizin enerji yatırımlarına uygun yer olmasını sağlayan diğer bir husus ise yatırımlar için uygun altyapısıdır yani cazibe merkezi çerçevesinde olmasıdır. Ana tema olarak şunu söyleyebilirim, firmalar GES OSB'de tahsisli arsalara güneş enerji santralleri kurabiliyor. Firmalar burada ürettiği elektriği, ülkenin neresinde olursa olsun diğer tesislerinde tükettiği elektrikle mahsuplaşabiliyor.

Diğer bir konu ise Gürün'ün yöresel ürünleri. Organik tarım, işleme ve paketleme konusunda da çalışmalar yürüteceğiz. Ayrıca Gürün turizm potansiyeli yüksek olan bir ilçemiz. Şuğul Vadisi ve Gökpınar gölü Gürün'de görülmeye değer önemli doğal güzellikler arasında yer alıyor. Ankara Sivas arası hızlı tren seferleri başladı. İnanıyorum ki Gürün'ün doğal güzelliklerini görmeye insanlarımız gelecek. Tanıtım konusunda elimizden geleni yapacağız. Tekrardan Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize, toplantıya katılan Gürünlü esnaf ve tüccarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“İlk Defa Üye Olduğumuzu Hissettik, Gördük”

STSO Yönetim Kurulu toplantısına katılan Gürünlü esnaf ve tüccarlar, “Uzun süredir Ticaret ve Sanayi Odasına üyeyiz. Zaman içerisinde bir araya geliyoruz ama sonuçta ilk defa üye olduğumuzu bizim de bir odamızın olduğunu Zeki beyin başkanlığında hissettik, gördük. Hem toplantının ilçemizde yapılmasından hem de Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının Gürün'e yapmış olduğu desteklerden dolayı Başkanımız Zeki Özdemir'e teşekkür ederiz. İlk toplantınızı Gürün'de yapmanız bizim için ayrı gurur ve onurdur” ifadelerini kullandı.