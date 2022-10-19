STSO'da liste krizi

Sivas'ta yaklaşan STSO seçimleri öncesi meslek gruplarından aday olan birçok kişi, güncel seçmen listelerini alamadıkları gerekçesi ile toplu olarak STSO binasına gitti. İstedikleri detaylı listeleri alamayan adaylar oda yetkililerine tepki gösterdi.

Meclis üyesi adayları, STSO'ya 3 defa dilekçe verdiklerini, dilekçe ücretinin yatırıldığı halde güncel listeleri alamadıklarını ve odaya sanki yeni gelmiş muamelesi gördüklerini belirttiler. Meclis üyesi adayları, kendilerine seçmen listeleri verilmeyerek çalışmalarının sekteye uğratıldığını, adil ve eşit şartlarda seçime giremediklerini belirterek mağduriyet yaşadıklarını dile getirdiler.

STSO personeline, güncel kayıtların internet sitesinden ilan edilmesi gerektiğini ve internet sitesinden ilan edilmediği için odaya defalarca dilekçe verdiklerini hatırlattılar. 20 Ocak 2021 tarihinde resmî gazete yayınlanan “Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik” yönetmeliğinin 17. Maddesinde; “Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin başlığı “İnternet sitesi ve ilanlar” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “web” ibaresi “internet” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Ortak veri tabanında güncel olarak tutulan kayıtlardan oluşturulan meslek gruplarına göre üye listeleri, internet sitesinde yayımlanır.” ibaresi yer almaktadır. Meclis üyesi adayları, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu yönetmeliği alenen hiçe saydığını dile getirdiler.

“Eşit ve adil bir seçim istiyoruz”

Burada bir açıklama yapan STSO Başkan Adayı Zeki Özdemir, uygulamanın seçim kanunuyla uyuşmadığını belirtip eşit ve adil bir seçim geçirmek istediklerini ifade ederek, “Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Zeki Özdemir, “Bu kurum 7000 üyenin sahibi olduğu kurumdur. Dolayısıyla bütün üyelerine eşit mesafede davranan kurum olmalıdır. Seçime 3 hafta kalmasına rağmen adaylarımız güncel seçmen listesine henüz ulaşamamıştır. Kanuna göre internette yayınlanması gereken seçmen listeleri yayınlanmamakta ve adaylardan defaten 500 TL ücret alınarak verilen listeler bile eksiktir. Bu durumu seçmenlerimizi ziyaretlerimizde görüyor ve onların hangi meslek komitesinde olduklarını bile söyleyememekten büyük üzüntü duymaktayız” dedi.

İki farklı liste iddiası

Özdemir, ücret ödeyip odadan aldıkları listeler ile mevcut oda yöneticilerinin ellerindeki listelerin farklı olduğunu iddia edip, “Listeleri tam anlamıyla alamadığımızdan dolayı ziyaret edemediğimiz seçmenlerimizden özür diliyoruz. Mevcut Oda başkanı her ne kadar seçmen listelerinde sorun olmadığını açıklasa da gerçeğin böyle olmadığını kamuoyu ile paylaşmak istiyor, konuyu somutlaştırmak adına da bize parayla verilen listeler ile mevcut yönetimin elindeki listeleri de sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum ”diye konuştu.