STSO'DA Stratejik Planlama Çalıştayı düzenlendi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Gelecek Vizyonunu Belirliyor' projesi kapsamında meslek komitelerine yönelik Stratejik Planlama Eğitimi verildi.

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen 'Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Gelecek Vizyonunu Belirliyor' projesi devam ediyor. Proje kapsamında STSO'da Meslek Komitelerine yönelik Stratejik Planlama Eğitimi verildi.

Doç. Dr. Mustafa Atilla Arıcıoğlu, tarafından verilen eğitimde strateji belirleme yöntemleri, stratejik düşünme, kurumsal strateji gibi birçok konuda ayrıntılı bilgi verildi.Eğitim çalışmasının ardından SWOT Analiz Çalışması yapıldı. Meslek Komite üyeleri ortak bir çalışma yaparak SWOT Analiz Çalışmasına fikir ve önerilerini belirtti.

Programa katılan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, “ORAN Kalkınma Ajansının Teknik Destek ve Kalkınma Programı kapsamında Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız işbirliği ile yapılan stratejik eğitim programları pazartesi günü başlattık. Bu program kapsamında ilk önce Yönetim Kurulu Üyelerimize, ardından 24 Meslek Komitemize eğitimler verildi. Meclis Toplantımızda da meclis üyelerimize bu eğitim verilerek tamamlanacaktır. Buradaki amaç, odamızın geleceğini belirlemek, gelecek vizyonunu belirlemek, misyonunu belirlemek, daha önceki vizyon ve misyon ile aradaki farkı çıkarmak. Bu eğitim kapsamında tüm üyelerimizin fikirlerini istişare ederek yapıyoruz. Uzman arkadaşlarımız toplanan verileri denetleyerek analiz edecek. Çıkacak sonucu da en kısa zamanda tüm üyelerimizle paylaşacağız. Odamıza tekrar hayırlı olmasını diliyorum” dedi.