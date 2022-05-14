STSO'dan Yiğidolara otobüs desteği

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 26 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Türkiye Kupası Final maçı için taraftarlara otobüs desteği verdi.

Sivasspor taraftar gruplarının temsilcileri, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasını (STSO) ziyaret ederek Başkan Mustafa Eken'e bugüne kadar vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür etti. Taraftarlar İstanbul'da oynanacak kupa finalinin önemine değinerek bu konuda taraftarların gidebilmesi konusunda araç desteği istedi. Sivasspor'a her zaman destek verdiklerini ifade eden Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, “İstanbul'daki maçın önemini biliyoruz. Bizlerde orada takımımıza tam destek vermek için tribünde olacağız. Sivasspor'umuzun cefakar, vefakar taraftarlarının da tribündeki yerlerini alabilmeleri için gerekli desteği bugüne kadar vermiş olduğumuz gibi yine vereceğiz” dedi.

Eken, İstanbul'daki derneklere çağrıda bulundu

Başkan Eken, “Sivasspor'umuz Türkiye Kupası final maçında 26 Mayıs'ta İstanbul'da Kayserispor ile karşılaşacak. Bizde bu maç için taraftarlarımıza gerekli desteği vereceğiz. Buradan bir de çağrıda bulunmak istiyorum; İstanbul'da yaşayan Sivaslıları bu önemli maç için stadyuma davet ediyorum” diye konuştu.

Eken ve delegeler, TOBB Genel Kuruluna katıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) TOBB Delegeleri, online olarak düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 78. Genel Kurulu'na katıldı.

Sivas TSO Başkan Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım, üst kurul delegesi Yılmaz Çetin ile Genel Sekreter Erol Gencer'in katıldığı Genel Kurulda oda ve borsalarda görev almış ve hayatını kaybetmiş üyeler rahmet ve dua ile anıldı.

Başkan Mustafa Eken, TOBB'un ülke için önemine değinerek, “Yaşadığımız zor günlerde iş dünyasını temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) taşın altına gövdesini koymuştur. Üyelerimizin sorun ve sıkıntılarının çözümü için bakanlıklarla, Cumhurbaşkanımızla görüşmeler yapmıştır. Üyelerimizin talepleri karşısında hızlı ve etkin iletişim kurduğumuz TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na Sivas iş dünyası adına teşekkür ediyorum. Birliğimizin 78. Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul sonrası “81 il ve ilçelerden katılan tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Yapılması gereken çok iş var! Oda ve Borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.