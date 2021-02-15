STSO'nun yeni binası aynı zamanda okul olacak

Başkan Mustafa Eken, dünyada birkaç ülkede yer alan ve STSO öncülüğünde yapılacak olan yeni binaları hakkında açıklamalarda bulunarak, projenin Türkiye'de örnek olacağını söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Çetin Yıldırım koordinatörlüğünde gerçekleşen toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan ile kentte faaliyet gösteren bazı kurum ve kuruluşların il müdürleri katılım gösterdi. Ocak ayı karar özetlerini okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Bütçe Komisyonu adına Meclis Üyesi Oğuz Demirkaynak, 2020 kapanış bilançosu ve kesin hesapları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de örnek olan bir projeye imza atılacak

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, "Odamızın çarşıdaki binası yıkıldı, arka tarafta aldığımız arsa ile tapu birleştirildi. Mart sonunda otopark yönetmeliği değişiyor. O değişmeden hakkımızı alalım diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şubat sonuna kadar bitirip Mart meclisinde sizlere projeyi buraya getirmek istiyoruz. Sizlerin de düşüncesi ve fikirlerini almak için. ORAN yönetiminin desteği ile cazibe merkezleri kapsamında Dünya'da birkaç ülkede olan, Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızın öncülüğünü yapacağı binamızın alt dükkan, diğer katlar bütün girişimcilerimiz için gerek eğitim verilen, gerek kümeleşme yapılan, girişimcilerimizin projelerini sunduğu, onlara destek olabileceğimiz ve melek yatırımcı bulacağımız bir eğitim yuvası yapacağız. Bunun için ORAN'dan destek almak için çalışmalarımıza başladık. Sayın Valimizde destek vereceğini söyledi. Projemiz için bir danışmanlık firması ile anlaştık. Sivas'a, Türkiye'de örnek olan hepinizin desteği ile bir proje yapacağız. Mutluyuz, huzurluyuz, heyecanlıyız'' dedi.

Salgının ekonomiye etkisi o krizden 10 kat fazla

Vali Salih Ayhan ise toplantıda yaptığı konuşmada, salgının ekonomiye etkisinin 2008 krizinden 10 kat fazla olduğunu belirterek, “Üreticilerle, istihdam sağlayan insanlarla bir arada olmaktan mutluyuz. Sektörle irtibatlı müdürlerimiz de burada. Davetlerinden ötürü Oda Başkanımıza teşekkür ediyorum. Salgının ekonomi alanına etkisi 2008 krizinden 10 kat daha fazla. 2021 yılında ekonomik anlamda olumlu gelişmeler olacağı söyleniyor. Ülkemizde de bu durumu çok daha iyi oranda göreceğiz. Artan ihracat oranları da bu gelişmelerin göstermektedir. 2023 hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız. 2020 yılında ikinci 6 ayında hızlı bir toparlanma yaşandı. 2020 yılında sigortalı çalışan ve mükellef sayısında da artış var. OSB'de çalışan sayımız arttı. TİM 2020 ihracat rakamları 76 milyon dolar olarak açıklandı. Bunun yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bir firmamızın Sivas'ta ürettiği ürünün toplamı 80 milyon dolar. 12 milyon dolarını kendisi ihraç ediyor kalanı da başka firmalar yapıyor. OSB ve diğer firmalarımızın ihracatı 250 milyon dolar civarında. Sivas'ın rotası belli. Ortak akılla bu hedeflere yürüyen bir şehir. Sivas'ta birliktelikle beraberlikle adım atılıyor ve huzurlu bir şehir. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.