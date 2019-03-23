İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su kuyusuna düşen iki çocuk hayatını kaybetti

Sivas’ta su kuyusuna düşen iki çocuk hayatını kaybetti.

Sivas'ta su kuyusuna düşen iki çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı İncetaş köyünde meydana geldi. İsmail ve Hasan Hüseyin Yıldız isimli kardeşlerin 3 yaşındaki çocukları Hiranur Yıldız ve Hüseyin Eymen Yıldız, evlerinin yakınlarında oyun oynadıkları sırada ortadan kayboldu. Yakınları tarafından aranan çocukların köy içerisindeki su kuyusuna düştükleri anlaşıldı. Köylüler tarafından kuyudan çıkartılan çocuklar Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki çocuğun da boğularak öldükleri belirlendi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.