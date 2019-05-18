İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde su dolu havuza düşen inek vatandaşların uzun çabaları sonrası kurtarıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde su dolu havuza düşen inek vatandaşların uzun çabaları sonrası kurtarıldı.


Koyulhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde Bektaş Gürbüze ait inek su dolu havuza düştü. Bu esnada çevreden geçen vatandaşlar ise sulama havuzundaki ineği fark etti. İneği su dolu havuzdan kurtarmak isteyen vatandaşlar büyük çaba sarf etti. Vatandaşların uzun çalışmaları sonrası ise su dolu havuza düşen inek kurtarıldı. İneğin düşmeye bağlı olarak ayağında yaralanmalar olduğu görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.