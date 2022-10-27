Süleyman Çelebi Türk Kültüründe Mevlit Geleneği Uluslararası Sempozyumu

Süleyman Çelebi'nin vefatının 600'üncü yıldönümünde UNESCO'nun 2022 yılını "Süleyman Çelebi Yılı" olarak Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına almaya karar vermesi ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile aynı başlık adı altında kutlanacak olması münasebetiyle SCÜ önderliğinde ve ev sahipliğinde yapılan Sempozyum, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu ve TÜRKSOY katkılarıyla düzenlendi. Sempozyuma, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanvekili Turan Topgül, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Prof. Dr. Hilmi Ataseven, dekanlar, müdürler, il protokolü, çok sayıda üniversiteden akademisyen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla programa geçildi. SCÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan'ın Kuran tilavetiyle devam eden programda sonrasında protokol konuşmalarına geçildi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sivas Valisi Şimşek "Mevliti geçmişten günümüze defalarca dinleyip maneviyatını yaşadık. Merhum Süleyman Çelebi'yi rahmetle anıyorum. Şiirin musikinin yer aldığı bu tür sempozyumlar, Mevlit kültürünün anlaşılması açısından fevkalade önemlidir" dedi.

Belediye Başkanvekili Topgül "Mevlitlerin Türk Edebiyatında ve Kültüründe ayrı bir yeri vardır. Edebi olarak da halkımızın gözündeki yeri önemlidir. Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu Mevlit İslam Edebiyatı'nda çığır açıcı olmuştur. Bu kıymeti kişiliği şehrimizde anmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum " ifadelerini kaydetti.

Ardından söz alan TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin, Mevlit kültürünün her zaman yaşatılması gerektiğinden bahsetti. Sempozyumun düzenlenmesine ön ayak olmasından ötürü SCÜ' ye teşekkür etti.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldız, "Süleyman Çelebi en önemsediğim şairlerden biridir. Çünkü yaşamış olduğu Fetret Devri gibi karışık bir dönemde yazdığı eserle topluma yol göstermiştir. Sempozyumumuzda 45 Üniversiteden katılan hocalarımız var. Hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde kendini ifade etti.

Açılış konuşmalarından sonra Sivas'ta görev yapan camilerden gelen müezzinler tarafından Mevlit okundu. Sempozyum 29 Ekim'e kadar devam edeceği bildirildi.