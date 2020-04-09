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Süper ay Sivas'ta böyle görüntülendi

Süper ay Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde böyle görüntülendi.

Süper ay Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde böyle görüntülendi.


Geçtiğimiz gece Dünya'ya her zamankinden daha fazla yaklaşan ay ülkenin bir çok bölgesinden gözlenirken, Sivas'ın önemli bir kısmında etkili olan bulutlu hava bu doğa olayına şahitlik etmek isteyen bir çok kişiye izin vermedi. Geniş bir coğrafyaya sahip olan Sivas'ta şehir merkezi başta olmak üzere bazı ilçelerde ise Süper ay rahatlıkla izlendi. Fotoğraf sanatçısı Serhat Yılmazer, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bu doğa olayını şehirle birlikte aynı kadraja sığdırıp nadir gözlenen bu doğa olayını ölümsüzleştirdi.

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