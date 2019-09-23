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Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Ligin 5.

haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşılaştı. Demir Grup Sivasspor müsabakayı 2-1 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada Fernando Andrade'nin pasında ceza sahası içende kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


75. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı korner atışında Sorloth'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.


76. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu Sorloth'un kafasına gelen tekmeyi VAR'da incelemesi üzerine penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sorloth meşin yuvarlağı auta gönderdi.


83. dakikada Sosa'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.


85. dakikada Fernando'nın pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağındaki direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


90. dakikada Nwakaeme'nın pasında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.


90+3. dakikada savunmadan atılan uzun topla ceza sahası içine giren Uğur Çiftçi rakiplerinden sıyrılarak kale sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluşturdu. 2-1



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez


Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner , Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Isaac Cofie (Fernando Andrade dk. 38), Erdoğan (Traore dk. 46), Emre Kılınç (Kone dk. 89 ?), Mert Hakan Yandaş, Yatabare


Yedekler: Ali Şaşal Vural,Papp, Vieira, Fatih Aksoy, Armın Derlek Volkan Eğri, Ziya Erdal


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Avdıjaj (Koray Kılınç dk. 61), Nwakaeme, Sorloth (Fıratcan Üzüm dk. 90 ?)


Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Doğan Erdoğan, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz, Safa Kınalı, Muhammet Akpınar


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Avdıjaj (dk. 3) (Trabzonspor), Fernando Andrade (dk. 41), Uğur Çiftçi (dk. 90+3) (Demir Grup Sivasspor)


Sarı Kartlar: Campi, Avdıjaj, Koray Kılınç (Trabzonspor) , Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Samassa (Demir Grup Sivasspor)

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