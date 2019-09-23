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Süper Lig: Demir Grup Sivasspor:1 - Trabzonspor:1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasını Sorloth ayağının tersiyle Avdıjaj'a bıraktı. Avdıjaj ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sağından ağalarla buluşturdu. 0-1


6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çıkardı.


36. dakikada Trabzonsor sol kanattan kullandığı korner atışına Hosseını'nın kafa vuruşu kaleci Samassa'dan döndü. Novak'ın tamamlamak istediği top savunma oyuncularından geri dönen meşin yuvarlağa bu kez Sorloth tamamlamak istedi ancak savunma oyuncuları gole izin vermedi.


41. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Fernando, kaleci Uğurcan'ın yanından topu ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez


Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner , Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Isaac Cofie (Fernando Andrade dk. 38), Erdoğan, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Yatabare


Yedekler: Ali Şaşal Vural, Kone, Papp, Fernando, Vieira, Traore, Fatih Aksoy, Armın Derlek Volkan Eğri, Ziya Erdal


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Avdijaj, Nwakaeme, Sorloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz, Safa Kınalı, Koray Kılınç, Muhammet Akpınar


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Avdıjaj (dk. 3) (Trabzonspor), Fernando Andrade (dk. 41) (Demir Grup Sivasspor)


Sarı Kart: Campi (Trabzonspor)

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