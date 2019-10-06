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Süper Lig: DG Sivaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

DG Sivasspor, Süper Lig’in 7.

DG Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında arka direkte Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.


15. dakikada Aaron ile Orgill arasındaki mücadelede Aaron topu kendi kalecisi Samassa'ya göndermek istedi. Ancak meşin yuvarlak Orgill'e çarparak ağlara gitti. 0-1


26. dakikada ceza sahası içerisine ortalanan topu Hakan kafayla Mert'in önüne indirdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.


45. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Hasan'ın sert şutunda kaleci Samassa topu çeldi.



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Bilal Gölen


DG Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Marcelo, Uğur, Hakan, Mert, Traore, Yatabare, Fernando, Kone


Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Fatih, Armin, Volkan, Ziya


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


MKE Ankaragücü: Korcan, İlhan, Hasan, Faty, Moke, Sedat, Pinto, Kitsiou, Pazdan, Ante, Orgill


Yedekler: Furkan, Alihan, Mehmet, Yalçın, Zaur, Mahmut, Berke, Ahmet, Oğuzhan, Aydın


Teknik Sorumlu: Hayrettin Aksoy


Goller: Mert (dk. 26) (Sivasspor), Orgill (dk.15) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Aaron (Sivasspor), Hasan (MKE Ankaragücü)

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