Süper Lig: DG Sivaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

DG Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında arka direkte Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

15. dakikada Aaron ile Orgill arasındaki mücadelede Aaron topu kendi kalecisi Samassa'ya göndermek istedi. Ancak meşin yuvarlak Orgill'e çarparak ağlara gitti. 0-1

26. dakikada ceza sahası içerisine ortalanan topu Hakan kafayla Mert'in önüne indirdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

45. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Hasan'ın sert şutunda kaleci Samassa topu çeldi.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Bilal Gölen

DG Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Marcelo, Uğur, Hakan, Mert, Traore, Yatabare, Fernando, Kone

Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Fatih, Armin, Volkan, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

MKE Ankaragücü: Korcan, İlhan, Hasan, Faty, Moke, Sedat, Pinto, Kitsiou, Pazdan, Ante, Orgill

Yedekler: Furkan, Alihan, Mehmet, Yalçın, Zaur, Mahmut, Berke, Ahmet, Oğuzhan, Aydın

Teknik Sorumlu: Hayrettin Aksoy

Goller: Mert (dk. 26) (Sivasspor), Orgill (dk.15) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Aaron (Sivasspor), Hasan (MKE Ankaragücü)