Süper Lig: DG Sivaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

DG Sivasspor, Süper Lig’in 7.
DG Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında arka direkte Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
15. dakikada Aaron ile Orgill arasındaki mücadelede Aaron topu kendi kalecisi Samassa'ya göndermek istedi. Ancak meşin yuvarlak Orgill'e çarparak ağlara gitti. 0-1
26. dakikada ceza sahası içerisine ortalanan topu Hakan kafayla Mert'in önüne indirdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.
45. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Hasan'ın sert şutunda kaleci Samassa topu çeldi.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Bilal Gölen
DG Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Marcelo, Uğur, Hakan, Mert, Traore, Yatabare, Fernando, Kone
Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Fatih, Armin, Volkan, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
MKE Ankaragücü: Korcan, İlhan, Hasan, Faty, Moke, Sedat, Pinto, Kitsiou, Pazdan, Ante, Orgill
Yedekler: Furkan, Alihan, Mehmet, Yalçın, Zaur, Mahmut, Berke, Ahmet, Oğuzhan, Aydın
Teknik Sorumlu: Hayrettin Aksoy
Goller: Mert (dk. 26) (Sivasspor), Orgill (dk.15) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Aaron (Sivasspor), Hasan (MKE Ankaragücü)