Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. hafta maçında DG Sivasspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Nazım'ın ortasında Aatif topu ağlara gönderdi ancak hakem Doğukan'ın elle oynadığı gerekçesi ile golü geçerli saymadı.
30. dakikada Hakan'ın kullandığı köşe atışında Celustka'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa topu çeldi.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Alparslan Dedeş, Bahtiyar Birinci
DG Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Marcelo, Mert, Traore, Fernando, Emre, Yatarabe
Yedekler: Ali, Muhammet, Kone, Papp, Oliveria, Erdoğan, Fatih, Armin, Volkan, Ziya
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
Antayaspor: Ferhat, Nazım, Celustka, Diego, Eren, Chico, Doğukan, Ufuk, Hakan, Aatif, Mukairu
Yedekler: Boffin, Salih, Charles, Blanco,Dala, Osman, Yekta, Serdar, Harun, Silva
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz