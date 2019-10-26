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Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. hafta maçında DG Sivasspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


19. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Nazım'ın ortasında Aatif topu ağlara gönderdi ancak hakem Doğukan'ın elle oynadığı gerekçesi ile golü geçerli saymadı.


30. dakikada Hakan'ın kullandığı köşe atışında Celustka'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa topu çeldi.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Alper Ulusoy, Alparslan Dedeş, Bahtiyar Birinci


DG Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Marcelo, Mert, Traore, Fernando, Emre, Yatarabe


Yedekler: Ali, Muhammet, Kone, Papp, Oliveria, Erdoğan, Fatih, Armin, Volkan, Ziya


Teknik direktör: Rıza Çalımbay


Antayaspor: Ferhat, Nazım, Celustka, Diego, Eren, Chico, Doğukan, Ufuk, Hakan, Aatif, Mukairu


Yedekler: Boffin, Salih, Charles, Blanco,Dala, Osman, Yekta, Serdar, Harun, Silva


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

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