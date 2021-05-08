Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 40.
Süper Lig'in 40. haftasında D.G. Sivasspor, Başakşehir'i evinde ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Fajr'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Claudemir'in şutunda topaz farkla dışarı çıktı.
20. dakikada Tolga'nın ceza sahasının dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Ali topu kontrol etmeyi başardı.
32. dakikada Visca'nın pasında topla buluşan Aleksic'in şutu üstten auta çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
D.G. Sivasspor: Ali, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Yedekler: Muhammer, Muhammet, Kone, Cofie, Garcia, Kerem, Rybalka, Ninga, Ziya
Başakşehir: Mert, Rafael, Tagir, Ndayıshımıye, Bolingoli, Tolga, Berkay, Visca, Aleksic, Deniz, Crivelli
Yedekler: Volkan, Ahmet, Silva, Vitoria, Chadli, Azubuike, Mahmut, Uğur, Ömer, Junior
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı Kart: Danijel Aleksic (Başakşehir)