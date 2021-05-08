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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 40.

Süper Lig'in 40. haftasında D.G. Sivasspor, Başakşehir'i evinde ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Fajr'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Claudemir'in şutunda topaz farkla dışarı çıktı.


20. dakikada Tolga'nın ceza sahasının dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Ali topu kontrol etmeyi başardı.


32. dakikada Visca'nın pasında topla buluşan Aleksic'in şutu üstten auta çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam


D.G. Sivasspor: Ali, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Yedekler: Muhammer, Muhammet, Kone, Cofie, Garcia, Kerem, Rybalka, Ninga, Ziya


Başakşehir: Mert, Rafael, Tagir, Ndayıshımıye, Bolingoli, Tolga, Berkay, Visca, Aleksic, Deniz, Crivelli


Yedekler: Volkan, Ahmet, Silva, Vitoria, Chadli, Azubuike, Mahmut, Uğur, Ömer, Junior


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Sarı Kart: Danijel Aleksic (Başakşehir)

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