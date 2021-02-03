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Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Costa yakın mesafeden kafayı vurdu, top kaleci Muammer'de kaldı.


9. dakikada Sivasspor'un sol kanattan gelişen atağında Uğur'un ortasında Hakan'ın yakın mesafeden şutunda kaleci topu kornere çeldi.


37. dakikada Erzurumspor'un sol kanattan gelişen atağında Novikovas'un ortasında Osman'ın kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.


44. dakikada Sivasspor'un atağında savunmadan seken topu önünde bulan Yatabare'nin şutu kalecide kaldı.



Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu


Hakemler: Fırat Aydunus, Bahattin Duran, Erdem Bayık


DG Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa (Ziya Erdal dk. 31), Samba Camara, Uğur Çiftçi, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Erdoğan, Yatabare


Yedekler: Samassa, Ali Şaşal, Kone, Issac Coffie, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan, Ninga, Boyd


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Leo, Adolphe, Omolo, Aatif, Osman, Cenk, Novıkovas, El Kabir


Yedekler: Kayacan, Butko, Hasan Hatipoğlu, Rahman Buğra Çağıran, Emrah Başsan, Gökhan Kardeş, Oltan, Darri, Ackah, Ricardo Gomes


Teknik Direktör: Mesut Bakkal

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