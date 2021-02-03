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Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Fajr'ın ortasında Yatabare'nin kafa vuruşu auta çıktı.


66. dakikada Erzurumspor'un kontra atağında sol kanatta topla buluşan Ricardo'nun şutu direkten döndü.


83. dakikada Sivasspor'da Fajr'ın kullandığı kornerde Kone'nin kafa vuruşu direğe çarparak auta çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu


Hakemler: Fırat Aydunus, Bahattin Duran, Erdem Bayık


DG Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa (Ziya Erdal dk. 31), Samba Camara, Uğur Çiftçi, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode (Issac Coffie dk. 46) , Erdoğan (Boyd dk. 56), Yatabare (Kone dk. 80)


Yedekler: Samassa, Ali Şaşal, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan, Ninga


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Leo, Adolphe, Omolo, Aatif (Rahman Buğra Çağıran dk. 80), Osman (Ackah dk. 70), Cenk (Butko dk. 80), Novikovas (Emrah Başsan dk. 70), El Kabir (Ricardo dk. 60)


Yedekler: Kayacan, Hasan Hatipoğlu, Gökhan Kardeş, Oltan, Darri


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Sarı kartlar: Ziya Erdal (Sivasspor), Murat Uçar (Erzurumspor)

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