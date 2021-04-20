Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 36.
Süper Lig'in 36. haftasında D.G Sivasspor evinde lider Beşiktaş'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Aboubakar topu ceza sahası içerisindeki arkadaşı Larin'e vermek istedi. Top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
9. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Robin Yalçın'ın pasında Fajr'un dokunduğu top Erdoğan'ın müdahalesi ile üstten auta gitti.
14. dakikada Aboubakar ile Larin'in paslaşmasında top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
24. dakikada Atiba'nın pasıyla topla buluşan Larin'in şutunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
45. dakikada ceza sahası içerisine ortalanan topu Gradel kafası ile kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarıya gitti.
Stat: Yeri 4 Eylül
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
D.G Sivasspor: Ali, Caner, Camara, Uğur, Ahmet, Claudemir, Gradel, Robin Yalçın, Fajr, Erdoğan, Yatabare
Yedekler: Samassa, Muammer, Ziya, Alaaddin, Kerem, Cofie, Garcia, Ninga, Kone, Kayode
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Beşiktaş: Ersin, Nsakala, Vida, Wlinton, Rosier, Souza, Larin, Dorukan, Atiba, Ghezzal, Aboubakar
Yedekler: Utku, Rubio, Mbida, Necip, Ljajic, Bilal, Rıdvan, Mensah, Serdar, Gökhan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın