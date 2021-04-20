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Süper Lig: D.G. Sivasspor : 0 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 36.

Süper Lig'in 36. haftasında D.G Sivasspor evinde lider Beşiktaş'ı konuk etti. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası içerisine kullandığı serbest vuruşta Ali Şaşal kontrol etti.


52. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza sahasına topla buluşan Rosier'in şutunda top üstten auta gitti.


54. dakikada Josef'in ceza sahası içerisindeki Ghezzal'e ortaladığı topu Ghezzal'den önce kaleci Ali Şaşal kontrol etti.


57. dakikada Erdoğan'ın pasında topla buluşan NSakala topu kaleye göndermek istedi. Top kaleyi bulmadı.


81. dakikada Ljajic'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Vida topa yükseldi ama yetişemedi. Top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.



Stat: Yeri 4 Eylül


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


D.G Sivasspor: Ali, Caner, Camara, Uğur, Ahmet, Claudemir, Gradel (Kone dk. 84 ?), Robin Yalçın (Garcia dk. 74), Fajr, Erdoğan, Yatabare (Kayode dk. 54)


Yedekler: Samassa, Muammer, Ziya, Alaaddin, Kerem, Cofie, Ninga


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Beşiktaş: Ersin, Nsakala, Vida, Wlinton, Rosier, Souza, Larin (Mensah dk. 90 ?), Dorukan (Gökhan dk. 70), Atiba, Ghezzal (Ljajic dk. 70), Aboubakar (Mbida dk.46)


Yedekler: Utku, Rubio, Necip, Bilal, Rıdvan, Serdar


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Sarı Kartlar: Claudemir (D.G. Sivaspor), Welinton, Vida, Souza, Josef (Beşiktaş)

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