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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında lider D.G. Sivasspor, Çaykur Rizespor'u evinde konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan uzun bir şutla topu kaleye göndermek istedi. Top üstten dışarı çıktı.


31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşup Kone, kaleye uzun bir şut çekti. Top direktör döndü.


36. dakikada Yatabare, ceza sahasının sol çaprazından kullandığı vole vuruşunda kaleci Gökhan topu kontrol etmeyi başardı.



Stat:Yeni 4 Eylül


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Öğel


D.G. Sivasspor: Samassa, Ziya, Caner, Aaron, Papp, Fatih, Mert Hakan, Hakan, Emre, Yatabare, Kone


Yedekler: Muammer, Cofie, Traore, Yasin, Armin, Furkan, Claudemir, Ali, Volkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Oğuz, Abdullah, Oğulcan, Umar, Boldrin, Skoda


Yedekler: Atakan, Tarık, Segov, Harmash, Burak, Zafer, Vetrih, Sasse, Orhan, Mendes


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Sarı kartlar: Skoda, Talbi (Çaykur Rizespor)

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