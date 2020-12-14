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Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - FT Anlatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında D.G. Sivasspor, FT Anlatyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sol kanatta topla buluşan Amilton'un ceza sahasına yaptığı ortada Fredy'in vuruşu farklı şekilde auta gitti.


13. dakikada ceza sahası içerisinde Gradel pasını Kayode'ye aktardı. Bu oyuncunu şutunda top Boffin'in ellerinde kaldı.


18. dakikada Rabin Yalçın uzun bir şutla topu kaleye göndermek istedi. Top kalenin üzerinden auta çıktı.


23. dakikada ceza sahası içerisinde Appindangoye, Amilton'a faul yaptı. Hakem Özkahya önce penaltı kararı verdi, ardından VAR'dan gelene uyarıyla pozisyonu izledi ve oyunu devam ettirdi.


40. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Gradel rakiplerini geçip topu kaleye göndermek istedi. Boffin topa hakim oldu.



Stat: Yeni Sivas 4 Eylül


Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satmaz, İlker Takpak


DG Sivasspor: Samassa, Appindangoye, Robin Yalçın, Barış, Uğur, Fajr, Claudemir, Hakan, Yatabare, Kayode, Gradel


Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Felix, Camara, Kerem, Ninga


Yardımcı Antrenör: Kenan Oktay


FT Antalyaspor: Boffin, Naldo, Ersan, Bünyamin, Kudryashov, Nuri, Fredy, Sam, Pudolski, Amilton, Jahovic


Yedekler: Ferhat, Eren, Orgill, Mevlüt, Serdar, İmeri, Adem, Gökdeniz, Mert, Ali


Teknik Direktör: Ersun Yanal

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