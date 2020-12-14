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Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - FT Anlatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında DG Sivasspor, FT Anlatyaspor'u konuk etti. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


49. dakikada Jahovic'in köşe atışından topu kaleyi göndermek istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


61. dakikada Nuri'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Podolski'nin şutunda Samassa golü engelledi.


76. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill, kaleci Samassa ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Samassa topu kontrol etmeyi başardı.


86. dakikada Gökdeniz, topu ceza sahası içeresindeki arkadaşı Orgill'e göndermek istedi. Kalesini terk eden Samassa topu uzaklaştırdı.



Stat: Yeni Sivas 4 Eylül


Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satmaz, İlker Takpak


D.G. Sivasspor: Samassa, Appindangoye, Robin Yalçın, Barış (Camara dk. 64), Uğur, Fajr, Claudemir (Kone dk. 75), Hakan, Yatabare (Felix dk. 80 ?), Kayode, Gradel


Yedekler: Muammer, Ali, Kerem,Ninga


Yardımcı Antrenör: Kenan Oktay


FT Antalyaspor: Boffin, Naldo, Ersan, Bünyamin, Kudryashov, Nuri, Fredy, Sam (Orgill dk.63), Pudolski (Eren dk. 85 ?), Amilton (Gökdeniz dk. 63), Jahovic


Yedekler: Ferhat, Mevlüt, Serdar, İmeri, Adem, Mert, Ali


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Sarı kart: Gradel (Sivasspor)

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