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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında D.G. Sivasspor, sahasında Gazişehir Gaziantep FK'yı konuk etti. Maçın ilk yarısı konuk ekibin 0-1 üstünlüğü ile tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Erdogan'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Cofie topu kaleye göndermek istedi. Savurmaya çarpan top kaleci Günay'da kaldı.


9. dakikada Güray'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Twumaci topu kafa ile kaleye gönderdi. Samassa topu çıkartmayı başardı.


25. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mert sert bir şutla topu kaleye göndermek istese de savunmanın müdahalesi ile top az farkla dışarı çıktı.


35. dakikada Kayode'nin pasında topla buluşan Twumasi ceza sahası içerisinde sürdüğü topu sert bir şutla ağlarla buluşturdu. 0-1


39. dakikada Ziya'nın ortasında Oğuz topu kafası ile düzeltti. Mert'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



Stat: Yeni Sivas 4 Eylül


Hakemler: Hüseyin Göçer, Alparslan Dedeş, Abdullah Bora Özkara


D.G. Sivasspor: Samassa, Ziya, Appindangoye, Caner, Fatih, Cofie (Rybalka dk. 40), Hakan, Emre, Mert, Erdoğan, Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Uğur, Papp, Fernando, Oliveira, Armin, Furkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gazişehir Gaziantep: Günay, Oğuz, Kana, Toşca, Morais, Djilobodji, Güray, Tetteh, Diarra, Twumasi, Kayode


Yedekler: Lontigkin, Ulaş, Kubilay, Kenan, Raman, Olkowski, Gökhan, Mehmet, Muğdat


Teknik Direktör: Mariusi Ninel Şumudica


Gol: Twumasi (dk. 35) (Gazişehir Gaziantep FK)


Sarı kartlar: Cofie (D.G. Sivasspor), Oğuz (Gazişehir Gaziantep FK)

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