İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında, lider DG Sivasspor, Göztepe’yi konuk etti.

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında, lider DG Sivasspor, Göztepe'yi konuk etti. Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada Caner'in Deniz'i düşürmesi ile maçın hakemi serbest vuruş noktasını gösterdi. Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Yatabare uzaklaştırdı.


26. dakikada Marcelo, Mert Hakan'dan kazandığı topu ceza sahası içerisindeki Yatabare ile buluşturdu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.


32. dakikada sağ kanattan Marcelo'nun ortasında ceza sahası içinde Mert Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satmaz, Mustafa Sönmez


DG Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Uğur, Marcelo, Fatih, Mert Hakan, Hakan, Fernando, Emre, Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Erdoğan, Traore, Armin, Volkan, Ziya


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Göztepe A.Ş: Beto, Murat, Leo, Reis, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Mossoro, Deniz


Yedekler: Mehmet, Arda, Mora, Kerem, Ege, Yasin, Yalçın, Batuhan, Hakan


Teknik Direktör: Ersan Parlatan


Sarı kart: Mert Hakan (D.G. Sivasspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.