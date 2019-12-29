Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında, lider DG Sivasspor, Göztepe’yi konuk etti.
Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında, lider DG Sivasspor, Göztepe'yi konuk etti. Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Caner'in Deniz'i düşürmesi ile maçın hakemi serbest vuruş noktasını gösterdi. Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Yatabare uzaklaştırdı.
26. dakikada Marcelo, Mert Hakan'dan kazandığı topu ceza sahası içerisindeki Yatabare ile buluşturdu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
32. dakikada sağ kanattan Marcelo'nun ortasında ceza sahası içinde Mert Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satmaz, Mustafa Sönmez
DG Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Uğur, Marcelo, Fatih, Mert Hakan, Hakan, Fernando, Emre, Yatabare
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Erdoğan, Traore, Armin, Volkan, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Göztepe A.Ş: Beto, Murat, Leo, Reis, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Mossoro, Deniz
Yedekler: Mehmet, Arda, Mora, Kerem, Ege, Yasin, Yalçın, Batuhan, Hakan
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Sarı kart: Mert Hakan (D.G. Sivasspor)