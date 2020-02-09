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Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında DG Sivasspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan'nız zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.


31. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Visca'nın şutunda kaleye giden topu Claudemir uzaklaştırmayı başardı.


32. dakikada Elia'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.


39. dakikada Uğur'un sol kanattan ortasında topla buluşan Fernando meşin yuvarlağı kaleye göndermek istese de savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Halis Özkahya, Bahattin Birinci, Mustafa İlker Coşkun


DG Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Uğur, Barış (Claudemir dk. 10), Fatih, Mert Hakan, Hakan, Ziya, Fernando, Yatabare


Yedekler: Muammer, Papp, Camara, Yasin, Armin, Furkan, Ali


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Alexandru, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli


Yedekler: Volkan, Gulbrandsen, Muhammet, Aziz, Uğur, Skrtel,Berkay,Okechukwu,Gökhan,Aleksic


Teknik Direktör: Okan Buruk

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